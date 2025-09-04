Assassin's Creed Mirage s'offre encore du contenu inédit majeur

Ubisoft a, récemment, sorti une nouveauté conséquente, qui va grandement plaire à la communauté, pour Assassin's Creed Mirage.

Le Discovery Tour d'Assassin's Creed Mirage est arrivé sur mobile

Le Codex, issu d' Assassin's Creed Mirage , qui propose des entrées encyclopédiques sur l'histoire, l'art et la culture de l'époque médiévale à Bagdad.

, qui propose des entrées encyclopédiques sur l'histoire, l'art et la culture de l'époque médiévale à Bagdad. Explorer Bagdad, décrit comme un « voyage narratif gamifié d'une durée de 2 heures ». Via ce mode, les joueurs et les joueuses auront pour objectif de collecter des entrées du Codex, en résolvant des mini-jeux.

Step into the heart of Medieval Baghdad—right from your phone.



📜 Uncover rich, immersive history

🦅 Explore 9th century Baghdad

📱 Experience it all for free, anytime, anywhere



Launching today for free: the Discovery Tour App – Medieval Baghdad#AssassinsCreed pic.twitter.com/S9TiynsY8D — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 3, 2025

Assassin's Creed Mirage doit accueillir un DLC gratuit

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PC Édition Standard → 15,49 € au lieu de 50 €, soit 69 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 18,29 € au lieu de 50 €, soit 63 % de réduction. Édition Deluxe → 19,99 € au lieu de 60 €, soit 67 % de réduction.



Depuis plusieurs années maintenant, les différents opus Assassin's Creed se dotent, après leur lancement, d'un contenu plutôt apprécié : le Discovery Tour.Comme indiqué dans une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, les joueurs et les joueuses, fans ou non d', peuvent dès à présent téléchargerDéveloppée en partenariat avec Sugar Creative,, et plus précisément pendant l'Empire abbaside. D'ailleurs, deux modes sont proposés :Cette nouvelle devrait grandement plaire aux joueurs et aux joueuses qui ont appréciéou encore les divers Discovery Tour des précédents opus. D'ailleurs,n'a pas encore dit son dernier mot.Pour rappel, à la fin du mois d'août 2025, Ubisoft a annoncé qu'va se doter d'un DLC gratuit, qui se rendra disponible « plus tard dans l'année ». D'après les informations partagées, ce contenu additionnel proposera un « nouveau chapitre narratif », se déroulant à AlUla.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox et PC. Si vous êtes intéressé par le titre, sachez que vous pouvez l'acheter tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose à moindre coût, et ce selon plusieurs éditions, sur les plateformes suivantes :