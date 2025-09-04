Assassin's Creed Mirage s'offre encore du contenu inédit majeur

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 septembre 2025 à 14h49
Ubisoft a, récemment, sorti une nouveauté conséquente, qui va grandement plaire à la communauté, pour Assassin's Creed Mirage.
Assassin's Creed Mirage s'offre encore du contenu inédit majeur
Depuis plusieurs années maintenant, les différents opus Assassin's Creed se dotent, après leur lancement, d'un contenu plutôt apprécié : le Discovery Tour. Pour Assassin's Creed Mirage, le dernier titre en date de la franchise, Ubisoft a décidé de proposer l'application Discovery Tour App : Medieval Baghdad.

Le Discovery Tour d'Assassin's Creed Mirage est arrivé sur mobile

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Comme indiqué dans une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, les joueurs et les joueuses, fans ou non d'Assassin's Creed Mirage, peuvent dès à présent télécharger l'application Discovery Tour App : Medieval Baghdad via l'App Store et Google Play Store, et ce, gratuitement

Développée en partenariat avec Sugar Creative, Discovery Tour App : Medieval Baghdad permet ainsi à la communauté de s'immerger au 9ème siècle à Bagdad, et plus précisément pendant l'Empire abbaside. D'ailleurs, deux modes sont proposés : 
  • Le Codex, issu d'Assassin's Creed Mirage, qui propose des entrées encyclopédiques sur l'histoire, l'art et la culture de l'époque médiévale à Bagdad.
  • Explorer Bagdad, décrit comme un « voyage narratif gamifié d'une durée de 2 heures ». Via ce mode, les joueurs et les joueuses auront pour objectif de collecter des entrées du Codex, en résolvant des mini-jeux.
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Cette nouvelle devrait grandement plaire aux joueurs et aux joueuses qui ont apprécié Assassin's Creed Mirage ou encore les divers Discovery Tour des précédents opus. D'ailleurs, Mirage n'a pas encore dit son dernier mot.

Assassin's Creed Mirage doit accueillir un DLC gratuit

Pour rappel, à la fin du mois d'août 2025, Ubisoft a annoncé qu'Assassin's Creed Mirage va se doter d'un DLC gratuit, qui se rendra disponible « plus tard dans l'année ». D'après les informations partagées, ce contenu additionnel proposera un « nouveau chapitre narratif », se déroulant à AlUla.

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Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed Mirage est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox et PC. Si vous êtes intéressé par le titre, sachez que vous pouvez l'acheter tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose à moindre coût, et ce selon plusieurs éditions, sur les plateformes suivantes :
  • PC
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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Boubou22 (invité) Le 04/09/2025 à 14:50

Ça déchire !