Assassin’s Creed Mirage : Ubisoft confirme qu'il s'agissait d'un DLC de Valhalla, initialement

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Lorsque les premières rumeurs concernantsont sorties, il y a plusieurs mois,, qui allait finalement devenir un standalone. Dans la foulée de sa révélation, lors d'une conférence spéciale de l'éditeur, Ubisoft l'a confirmé.S'adressant à GameRant , Stéphane Boudon a expliqué que le studio avait fait le choix de revoir leurs plans. Mirage était « un DLC de Valhalla et très différent de ce qu'il est aujourd'hui ». Mais Ubisoft rassure,. Très vite, les équipes se sont rendu compte du potentiel de l'histoire et du contexte pour en faire un standalone.« Cette idée n'a vécu que quelques semaines et seulement sur le papier, en fait. Assez tôt, nous avons décidé d'en faire un standalone avec un tout nouveau personnage parce que nous avons vu tout le potentiel d'un tel retour aux sources. », plus jeune que dans Valhalla, et savoir comme il est passé de simple voleur à Assassin. L'histoire nous emmènera d'ailleurs à Bagdad, au IXe siècle.Pour rappel,, délaissant le côté RPG, pour se concentrer sur l'histoire et une approche plus axée sur l'infiltration. Nous aurons plus de détails sur le gameplay ces prochaines semaines. Aucune date de sortie n'a été partagée, mais Mirage arrivera en 2023, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.