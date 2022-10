Assassin's Creed Mirage : Différentes éditions, prix et bonus de précommande

Les différentes éditions, prix et bonus de précommande d'Assassin's Creed Mirage

Les bonus de précommande d'Assassin's Creed Mirage

La quête bonus « Les quarante voleurs ».

Les différentes éditions d'Assassin's Creed Mirage

Édition Deluxe d'Assassin's Creed Mirage

Le jeu de base complet, Assassin's Creed Mirage.

Du contenu additionnel : « Une tenue inspirée par Prince of Persia, des apparences d'aigle et de monture, des armes et bien plus ! ».

Les bonus cités précédemment, en cas de précommande.

Coffret Collector d'Assassin's Creed Mirage

Le jeu de base complet, Assassin's Creed Mirage

Contenu de l'Édition Deluxe.

Un artbook numérique.

Un steelbook exclusif.

Le mini-artbook The Art of Assassin's Creed Mirage.

Une carte de Bagdad.

La bande originale numérique.

Une réplique de la broche de Basim.

Une bande originale choisie du jeu

Devant arriver l'année prochainea été annoncé officiellement un peu avant l'Ubisoft Forward, qui s'est tenu au mois de septembre 2022. Dans ce nouvel opus, les joueurs et les joueuses seront amenés à incarner Basim. L'histoire se déroule à Bagdad, au IXe siècle.Ubisoft a apporté des informations au sujet, ainsi que surD'après les informations actuellement disponibles sur la page dédiée au jeu sur l'Ubisoft Store, celles et ceux qui auront précommandé, avant sa date de sortie, obtiendront en bonus :Comme souvent, Ubisoft a prévu plusieurs éditions pour. Le titre sera disponible en version numérique, mais aussi en physique. Pour le moment, aucune information concernant les éditions numériques ne sont disponibles sur les stores habituels, tels que le PlayStation Store ou encore le Microsoft Store. Néanmoins, d'autres détails ont déjà partagé.L'Édition Standard est notamment vendue, sur l'Ubisoft Store, à 49,99 € sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Or, ce n'est pas tout. Deux autres éditions sont également prévues.Le prix de, affiché sur l'Ubisoft Store, est de 59,99 €, et ce pour toutes les plateformes. Celle-ci contient les éléments suivants :Comme ses aînés,aura le droit à son, dont le tarif est de 149,99 € sur l'Ubisoft Store. Elle dispose de ceci :Pour rappel,doit sortir au cours de l'année 2023 et devrait se rendre disponible sur PC, consoles PlayStation et Xbox. À l'heure actuelle, aucune date de sortie officielle n'a été dévoilée. Dès que de nouvelles informations, à ce sujet, seront disponibles, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant et de mettre à jour cet article.