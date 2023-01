Assassin's Creed Mirage : Un retour aux sources et une aventure « à une échelle plus intime »

[...] Mais parmi nos fans, nous avons commencé à entendre le désir d'avoir une histoire centrée sur les personnages, centrée sur les piliers fondamentaux des premiers Assassin's Creed dans une échelle plus intime [...] ce fut le point de départ du projet [...]

Annoncé en septembre 2022,doit, normalement, arriver au cours de cette année sur la plupart des plateformes de jeu, mais nous ne possédons pas encore de date de sortie, même si un lancement en août est envisageable . Néanmoins, nous avons, récemment, eu le droit àà son sujet.En effet, le directeur créatif, Stéphane Bourdon, s'est entretenu, il y a peu de temps, avec les journalistes de GamesRadar+ et a, ainsi, expliqué que, comparé aux opus Origins, Odyssey et Valhalla,Ainsi, vous l'aurez compris,. D'ailleurs, en septembre de l'année dernière, le vice-président et producteur exécutif d'Assassin's Creed, Marc-Alexis Côté, avait indiqué, lors d'un entretien avec les journalistes d'IGN, que les joueurs peuvent s'attendre à une durée de vie comprise entre 15 à 20 heures de jeu Dans son interview, Stéphane Bourdon a précisé que le titre aura le droit « à une carte plus riche et plus dense comparé [à celle] des premiers jeux Assassin's Creed ». Et a ajouté : « Avec son échelle plus condensée et sa focalisation sur Basim ainsi que sur son passage à l'âge adulte, notre objectif principal avec Mirage est d'offrir une immersion totale dans le Bagdad du IXe siècle ».