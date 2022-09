Assassin's Creed Mirage proposera une vingtaine d'heures de jeu

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après quelques rumeurs,s'est révélé aux joueurs, grâce à une très jolie cinématique. Dans la foulée, Ubisoft nous a bien évidemment donné de nombreuses informations et précisions, notamment en confirmant le fait que Mirage avait initialement été pensé pour être un DLC de Valhalla . Mais l'histoire avait le potentiel pour être un jeu à part entière.Marc-Alexis Côté, vice-président et producteur exécutif d'Assassin's Creed, a également donné une indication sur la durée de vie. Et nous aurons, là aussi, le droit à un petit retour aux sources. Si le gameplay laissera de côté l'aspect RPG pour revenir à quelque chose qui se rapproche des premiers épisodes, la durée de l'histoire suivra le même chemin. Dans un entretien à IGN , ce dernier explique que, quelque chose « qui se rapproche de nos jeux originaux ».Mirage est un projet plus petit, puisqu'il vise notamment à célébrer les quinze ans de la franchise. Nous n'aurons donc pas des dizaines d'heures d'exploration et de combat devant nous, comme cela était le cas pour Valhalla. D'ailleurs, plusieurs joueurs n'avaient pas particulièrement apprécié la longueur du dernier épisode de la franchise, puisqu'il faut une bonne quarantaine d'heures, au bas mot, pour en venir à bout. Sest programmé pour arriver en 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series, sans date précise pour le moment. L'autre changement majeur est d'ailleurs le prix, étant donné qu'il sera vendu pour la somme de 49,99 €.