The Division : Une nouvelle édition du jeu en approche ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 janvier 2026 à 17h20
Il semblerait qu'Ubisoft ait prévu de sortir une toute nouvelle édition pour The Division.
The Division : Une nouvelle édition du jeu en approche ?
Sorti au cours du mois de mars 2016 sur diverses plateformes de jeu, The Division a rencontré un grand succès, à tel point qu'Ubisoft a développé des DLC et a même fait une suite (le troisième opus était en développement). D'ailleurs, il se pourrait bien qu'Ubisoft prépare une nouvelle édition pour The Division.

Une Definitive Edition pour The Division ?

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Comme reporté sur Reddit et sur Twitter/X, une affiche quelque peu mystérieuse a récemment été aperçue lors d'une convention eSport d'Ubisoft : celle-ci montre une image avec les mentions « Tom Clancy's The Division » et « Definitive Edition ».

Cette bannière soulève ainsi plusieurs questions : Ubisoft a t-il prévu de re-sortir The Division via une Definitive Edition, qui comprendrait le jeu de base et les DLC ? S'agit-il d'un portage sur Nintendo Switch 2 ? Ou encore d'une nouvelle version à destination des consoles de dernière génération (PS5, Xbox Series) ? Pour le moment, les spéculations vont bon train. Cependant, ces interrogations pourraient bien avoir leur réponse dans peu de temps.

"The Division: Definitive Edition" banner spotted at the FPSDay Japan convention
byu/MrEpicFerret inGamingLeaksAndRumours

Une annonce pour les 10 ans de la franchise ? 

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Étant donné que The Division est sorti en mars 2016, la licence soufflera sa dixième bougie dans quelques semaines. De ce fait, il est possible qu'Ubisoft fasse une annonce, allant dans ce sens ou non, en mars 2026. Or, comme vous vous en doutez, rien n'est encore sûr, à l'heure actuelle. Dans tous les cas, les joueurs et les joueuses de The Division 2 peuvent s'attendre à diverses ainsi que belles surprises à l'avenir.

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Rappelons, en guise de conclusion, que The Division est disponible sur diverses plateformes, à savoir sur PC, PS4 et Xbox One.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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