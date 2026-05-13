Assassin's Creed Hexe : Le retour d'un personnage culte de la saga déjà confirmé ?

En mars 2026, une rumeur évoquait la présence du plus célèbre des assassins dans l'opus Hexe. Aujourd'hui, une nouvelle révélation semble confirmer cette hypothèse.

Assassin's Creed Hexe est le prochain opus confirmé de la licence, dont la fenêtre de sortie est fixée à 2027 à l'heure où ces lignes sont rédigées. Depuis son officialisation, le titre fait l'objet de nombreuses rumeurs et spéculations de la part de la communauté.

Pour l'heure, celles-ci évoquent une histoire particulièrement sombre, axée autour de la sorcellerie et dont le personnage principal serait une femme. D'abord appelée « Elsa », de nouvelles fuites l'ont renommée Anika. Mais cette héroïne aurait surtout un lien de parenté avec la figure la plus culte de la franchise : Ezio Auditore.

Ezio Auditore de retour dans Assassin's Creed Hexe, mais sous une forme spéciale ?

Une publication partagée sur Reddit le 12 mai 2026 a réuni toutes les informations déjà relayées par Rogue, un informateur d'Ubisoft reconnu comme fiable. Dans ce billet, Rogue évoque le fait qu'Anika serait en réalité une descendante de Claudia Auditore, la sœur d'Ezio. Rappelons que ce personnage était présent dans Assassin's Creed II, le titre où apparait l'assassin à la capuche blanche.

Sans donner plus de précisions sur l'histoire d'Assassin's Creed Hexe, Rogue révèle qu'Anika serait devenue membre de la Confrérie des Assassins. Cependant, d'autres fuites suggèrent qu'Ezio lui-même serait présent dans ce nouveau jeu. Il aurait un rôle de mentor et guiderait la jeune femme. Cette nouvelle histoire se déroulant apparemment un siècle après la mort d'Ezio, l'assassin serait un fantôme ou une vision.

Une rumeur qui n'a pas encore été confirmée

Si elle reste hypothétique, cette suggestion reste probable car il était déjà possible de rencontrer les esprits d'anciens assassins dans de précédents opus. Il pourrait s'agir d'une manifestation rendue possible grâce à un artefact ou simplement à un dysfonctionnement de l'Animus.

Dans les deux cas, le possible retour d'Ezio pourrait bien enchanter les fidèles de la première heure. Cependant, il est préférable d'attendre une confirmation officielle de la part d'Ubisoft avant de se réjouir de cette nouvelle.