« ChatGPT était vraiment nul » : L'ex-directeur d'Assassin's Creed Hexe balance sur l'IA

L'ancien directeur créatif d'Assassin's Creed Hexe, Clint Hocking, a récemment partagé son expérience désastreuse avec l'intelligence artificielle. En tentant d'apprendre la programmation via ChatGPT, le vétéran de l'industrie s'est heurté à un mur, illustrant les limites actuelles de ces outils technologiques au sein des grands studios de développement.

Le projet Assassin's Creed Hexe suscite une immense curiosité depuis son annonce. Plonger les joueurs au cœur des chasses aux sorcières du Saint-Empire romain germanique offre une toile de fond inédite et sombre pour la célèbre franchise d'Ubisoft. De nombreux développeurs du studio semblaient d'ailleurs très impatients de participer à cette aventure singulière. Néanmoins, les échos en provenance des coulisses dressent un tableau nettement moins idyllique. Le titre a d'ores et déjà perdu deux de ses figures de proue, ainsi qu'une cinquantaine de membres de son équipe de développement.

Un départ mystérieux et des révélations inattendues

L'un de ces départs marquants n'est autre que celui de Clint Hocking, le directeur créatif du jeu. Si aucune raison officielle n'a été communiquée concernant cette séparation, le vétéran de l'industrie a récemment pris la parole pour aborder un sujet brûlant : l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la création de jeux vidéo. S'il estime que l'intégration de ces nouvelles technologies est inéluctable à terme, son expérience personnelle avec des outils comme ChatGPT s'est révélée particulièrement frustrante.

Le cauchemar de l'apprentissage automatisé

Lors d'un entretien accordé au magazine Edge (via GamesRadar), Clint Hocking a détaillé sa tentative d'apprendre la programmation en s'appuyant sur le célèbre robot conversationnel d'OpenAI. Le résultat fut loin de ses espérances. Il s'est retrouvé confronté à une machine incapable de lui fournir des bases solides, générant davantage de problèmes que de solutions.

C'était brutal. ChatGPT était vraiment nul. Il ne savait pas vraiment comment coder. Tout était cassé. C'était surtout moi qui essayais de déboguer du code sans savoir moi-même comment programmer.

Face à ce constat d'échec, le créateur a persévéré pendant un an et demi avant de jeter l'éponge avec l'intelligence artificielle. Il a finalement décidé d'apprendre le langage Javascript de manière traditionnelle. Avec le recul, il affirme avec ironie avoir réussi à maîtriser la programmation en dépit de ChatGPT, soulignant que l'outil constituait un obstacle majeur plutôt qu'un véritable tuteur. Cette mésaventure confirme qu'il n'avait aucune intention d'intégrer du code généré par l'intelligence artificielle dans Assassin's Creed Hexe, mais qu'il s'agissait d'une simple démarche d'apprentissage personnel.

Une tendance globale qui peine à convaincre

Cette anecdote fait écho à d'autres expérimentations menées au sein de l'éditeur français. Des sources internes ont récemment indiqué qu'Ubisoft testait des outils d'intelligence artificielle générative pour le prochain volet de la saga Far Cry. Là encore, les premiers retours évoquaient des résultats médiocres, qualifiés de catastrophiques par certains observateurs.

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L'entreprise a par la suite précisé qu'il s'agissait uniquement de processus liés à la recherche et au développement. Quoi qu'il en soit, ces témoignages démontrent que le remplacement du savoir-faire humain par des algorithmes dans la création vidéoludique est encore loin d'être une réalité fonctionnelle.

En attendant d'avoir de plus amples informations de la part d'Ubisoft sur ce nouvel Assassin's Creed, rappelons que sa sortie pourrait avoir lieu en 2027, tout comme Far Cry 7.