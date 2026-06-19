Assassin's Creed Hexe : Une fenêtre de sortie visée en interne dévoilée

Ubisoft semble vouloir sortir Assassin's Creed Hexe durant l'année 2027, et une fenêtre de sortie plus précise a été divulguée par un leaker.

Depuis quelques mois maintenant, Assassin's Creed Hexe fait régulièrement parler de lui, grâce à des informations non officielles révélées au compte-gouttes par des leakers et insiders. Aujourd'hui encore, Assassin's Creed Hexe se retrouve au cœur de l'actualité vidéoludique, étant donné qu'une fenêtre de sortie a été révélée par un informateur connu.

Une sortie en juin 2027 pour Assassin's Creed Hexe ?

D'après le leaker et informateur Rogue TX sur Twitter/X, qui profite d'une bonne crédibilité, Ubisoft viserait une sortie pour juin 2027 en ce qui concerne Assassin's Creed Hexe. Par le passé, Rogue TX avait déjà mentionné 2027 pour ce nouvel opus Assassin's Creed. Or, cette fois-ci, c'est bien une fenêtre de lancement un peu plus précise que le leaker dévoile via une nouvelle publication sur ledit réseau social.

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Une fenêtre de sortie visée en interne et susceptible de changer

Cette fenêtre de sortie pour Assassin's Creed Hexe est, semble-t-il, envisagée en interne par Ubisoft. Pour autant, cela ne veut pas dire que le titre sortira nécessairement à cette période. Il s'agit plutôt d'un objectif que les développeurs se donnent. Il se pourrait, dès lors, qu'Ubisoft change ses plans dans les mois à venir et décide de s'accorder plus de temps avant de lancer son nouveau jeu Assassin's Creed.

Hexe is Reportedly as of now meant to release June 2027



More to come. — Rogue I Tx (@AgaiinTx) June 18, 2026

De ce fait, et comme vous vous en doutez, la prudence est encore de rigueur, d'autant plus que la firme n'a pas communiqué officiellement à ce sujet et n'a pas réagi à cette nouvelle rumeur. De la même manière, Ubisoft n'a pas encore partagé de trailers ou d'images d'Assassin's Creed Hexe, qui reste donc encore très mystérieux pour le moment.