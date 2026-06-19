Assassin's Creed Hexe : Une fenêtre de sortie visée en interne dévoilée

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 juin 2026 à 11h09
Ubisoft semble vouloir sortir Assassin's Creed Hexe durant l'année 2027, et une fenêtre de sortie plus précise a été divulguée par un leaker.
Assassin's Creed Hexe : Une fenêtre de sortie visée en interne dévoilée

Depuis quelques mois maintenant, Assassin's Creed Hexe fait régulièrement parler de lui, grâce à des informations non officielles révélées au compte-gouttes par des leakers et insiders. Aujourd'hui encore, Assassin's Creed Hexe se retrouve au cœur de l'actualité vidéoludique, étant donné qu'une fenêtre de sortie a été révélée par un informateur connu.

Une sortie en juin 2027 pour Assassin's Creed Hexe ? 

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D'après le leaker et informateur Rogue TX sur Twitter/X, qui profite d'une bonne crédibilité, Ubisoft viserait une sortie pour juin 2027 en ce qui concerne Assassin's Creed Hexe. Par le passé, Rogue TX avait déjà mentionné 2027 pour ce nouvel opus Assassin's Creed. Or, cette fois-ci, c'est bien une fenêtre de lancement un peu plus précise que le leaker dévoile via une nouvelle publication sur ledit réseau social.

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De ce fait, et comme vous vous en doutez, la prudence est encore de rigueur, d'autant plus que la firme n'a pas communiqué officiellement à ce sujet et n'a pas réagi à cette nouvelle rumeur. De la même manière, Ubisoft n'a pas encore partagé de trailers ou d'images d'Assassin's Creed Hexe, qui reste donc encore très mystérieux pour le moment.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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