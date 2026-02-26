Coup dur pour Ubisoft avec le départ soudain du directeur d'Assassin's Creed Hexe

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 26 février 2026 à 11h05
Séisme chez Ubisoft. Clint Hocking, directeur créatif d'Assassin's Creed Hexe, quitte le navire en plein développement. C'est Jean Guesdon, vétéran salué pour son travail sur Black Flag et Origins, qui reprend les rênes du projet le plus mystérieux de la franchise.
Coup dur pour Ubisoft avec le départ soudain du directeur d'Assassin's Creed Hexe
L'industrie du jeu vidéo est coutumière des chaises musicales, mais certains départs résonnent plus fort que d'autres. C'est le cas aujourd'hui avec l'annonce officielle du départ de Clint Hocking, figure emblématique d'Ubisoft, qui abandonne son poste de directeur créatif sur le très attendu Assassin's Creed Hexe. Ce mouvement intervient dans un contexte de restructuration massive pour l'éditeur français, qui cherche à redonner un second souffle à sa licence phare après une période de turbulences internes.

Un départ surprise au sommet de la production

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Clint Hocking n'est pas n'importe qui dans les couloirs d'Ubisoft. Vétéran respecté, il a bâti sa réputation sur des titres cultes, débutant sa carrière sur le tout premier Splinter Cell avant de diriger le légendaire Splinter Cell: Chaos Theory et l'ambitieux Far Cry 2. Après un passage chez Valve et Amazon, il était revenu au bercail en 2015 pour superviser Watch Dogs: Legion. Sa vision singulière était censée porter le projet Hexe, décrit comme l'opus le plus sombre de la saga.

Ubisoft a confirmé (via VGC) cette séparation dans un communiqué officiel, assurant que la transition se ferait en douceur :
Clint Hocking, directeur créatif sur Assassin's Creed Codename Hexe, quitte Ubisoft. Nous le remercions sincèrement pour sa vision, ses contributions créatives et son dévouement au fil des années, et nous lui souhaitons le meilleur pour son prochain chapitre.
Ce départ intervient seulement quelques jours après l'annonce d'une nouvelle équipe de direction pour la franchise Assassin's Creed, suggérant une réorganisation profonde de la stratégie éditoriale de l'entreprise.

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Le sauveur de la franchise à la rescousse ?

Si le départ d'un créateur de la trempe de Clint Hocking peut inquiéter, le nom de son remplaçant a de quoi rassurer instantanément les fans de la première heure. C'est en effet Jean Guesdon qui reprend le flambeau. Actuellement Head of Content pour la marque, il assure désormais l'intérim en tant que directeur créatif sur le projet.

Pour les passionnés, Jean Guesdon est synonyme d'âge d'or. Il a officié en tant que directeur créatif sur Assassin's Creed IV: Black Flag et Assassin's Creed Origins, deux des épisodes les plus appréciés et les mieux notés de l'histoire de la série. Son expertise est indéniable, ayant débuté comme game designer sur Assassin's Creed 2. Ubisoft mise donc sur une valeur sûre pour maintenir le cap.
Le développement d'Assassin's Creed Codename Hexe se poursuit avec une équipe expérimentée. Le jeu offrira quelque chose de distinctif au sein de la franchise Assassin's Creed. Jean Guesdon, responsable du contenu pour la marque, agit désormais en tant que directeur créatif sur le projet.

Un projet entouré de mystères et de restructurations

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Assassin's Creed Hexe reste, à ce jour, l'un des projets les plus énigmatiques d'Ubisoft. Teasé en septembre 2022, le jeu est censé explorer une ambiance surnaturelle, s'éloignant des formules RPG classiques pour proposer une expérience « très différente » selon les mots d'Yves Guillemot. L'objectif est de surprendre les joueurs, potentiellement avec des mécaniques de jeu inédites liées à la sorcellerie.

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Ce changement de direction s'inscrit dans une refonte plus large pilotée par la division Vantage Studios d'Ubisoft. Après le départ controversé de Marc-Alexis Côté en octobre 2025 et les remous judiciaires qui ont suivi, l'éditeur tente de stabiliser le navire. Avec une nouvelle trinité de dirigeants chez Vantage, dont Jean Guesdon fait partie, Ubisoft espère « piloter le nouveau chapitre ambitieux de la marque » et éviter les écueils rencontrés par les productions récentes.

Ubisoft devrait nous en dire plus prochainement, avec un nom définitif et une révélation en bon et due forme.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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