Après Assassin's Creed Hexe, l'opus Invictus refait parler de lui

Les révélations s'enchaînent pour la licence Assassin's Creed. Après l'officialisation du remake de l'opus Black Flag et la possible sortie d'Assassin's Creed Hexe en 2027, le jeu multijoueur Invictus revient des enfers avec de bonnes nouvelles.
Fidèles des aventures de la guilde des Assassins à travers toutes les époques, avez-vous déjà entendu parler du projet Nom de Code : Invictus ? Évoqué depuis plusieurs années, ce titre multijoueur avait fait l'objet de nombreuses rumeurs en 2025, au même titre que le projet Assassin's Creed Hexe
.
Mais cet opus suscite aussi l'inquiétude de la communauté à cause de son gameplay et de ses graphismes, plus proches d'un Fall Guys
que d'un titre mêlant action et exploration.
En janvier 2026, Assassin's Creed Invictus était à nouveau mentionné, suggérant que le projet n'avait pas été abandonné.
Cependant, les développeurs en charge du projet auraient partagé en interne des avis très critiques sur ce dernier. S'il s'agissait là de rumeurs, le projet de jeu multijoueur a donné des nouvelles officielles via le billet de blog « Cap sur 2026 ».
Assassin's Creed Invictus rapidement mentionné, avec une référence aux allégations relayées en janvier 2026
Publié le 4 mars 2026 dans l'onglet Actualités du site officiel de la licence
, ce billet permet à Ubisoft de rassurer la communauté en donnant quelques précisions sur les projets à venir. Assassin's Creed Invictus a notamment eu droit à son segment dédié.
Dans un premier temps, il est rappelé que ce titre PvP est développé par des vétérans d'Ubisoft Montreal ayant travaillé sur For Honor,
un autre jeu multijoueur du studio. Ensuite, le billet se concentre sur les allégations partagées en début d'année, en mentionnant une forme de démenti.
L'équipe est incroyablement passionnée par ce qu'elle développe, et son travail reflète notre objectif plus large d'offrir une plus grande variété d'expériences dans l'univers Assassin's Creed.
Un projet qui suscite « beaucoup de curiosité » mais qui reste très mystérieux
Enfin, il est précisé que le projet Invictus « suscite beaucoup de curiosité » de la part des joueurs.
Même si aucune image ou aucune précision n'est apportée, l'article indique que cette expérience dans le monde d'Assassin's Creed « propose une nouvelle approche du multijoueur dans la franchise, mais ce n'est pas exactement ce que laissent entendre les rumeurs
». Pour l'heure, il est donc toujours difficile de démêler le vrai des bruits de couloir partagés.
Il faut donc encore faire preuve de patience et espérer davantage de révélations dans les prochains mois. Tout comme le projet Nom de code : Hexe, l'opus Invictus ne possède ni support définitif, ni fenêtre de sortie à l'heure où ces lignes sont rédigées.
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