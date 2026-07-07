Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Heure de sortie en France sur PC et consoles

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, en France, sur PC ainsi que sur consoles, afin d'être prêt pour son lancement.

Ça y est, l'attente touche bientôt à sa fin : Assassin's Creed: Black Flag Resynced est sur le point de se rendre disponible sur PC ainsi que sur consoles. De nombreux joueurs et joueuses attendent avec grande impatience de retrouver Edward Kenway et donc de plonger dans ce remake, qui comporte des nouveautés et des améliorations. Si tel est votre cas, sachez que nous vous précisons l'heure de sortie d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced en France sur consoles et PC, afin que vous puissiez y jouer dès que possible.

Heure de sortie d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced en France sur consoles et PC

Comme vous le savez probablement déjà, Assassin's Creed: Black Flag Resynced sort le 9 juillet 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, nous en savons plus à propos de l'heure de lancement d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced en France.

Ainsi, l'heure de sortie d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est fixée à minuit (heure française) sur consoles et à 16h (heure française) sur PC (Steam, Ubisoft Connect, Epic Games Store), le 9 juillet 2026. Dès lors, et comme vous l'aurez compris, celles et ceux évoluant sur PS5 ou bien Xbox Series pourront parcourir le remake avec quelques heures d'avance par rapport aux joueurs étant sur PC.

RDV dans 7 jours pour la sortie d'Assassin's Creed Black Flag Resynced ! 🗓️



Toutes les infos sur le préchargement et l'horaire de sortie ci-dessous ! 🗺️⬇️ pic.twitter.com/s6xpYW22B9 — Assassin's Creed FR (@AssassinsFR) July 2, 2026

Prétéléchargement d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced sur consoles et PC

Pour vous préparer au lancement d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced et être au rendez-vous, sachez que le prétéléchargement est disponible pour toutes celles et ceux qui ont précommandé le titre sur PS5 ou bien Xbox Series. En revanche, à l'heure actuelle, Ubisoft n'a pas dévoilé d'informations concernant le prétéléchargement sur PC.

Quel est le prix d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

Comme à l'accoutumée, Ubisoft a prévu plusieurs éditions pour Assassin's Creed: Black Flag Resynced. La Standard est vendue à 59,99 € sur PC et consoles, tandis que l'édition Deluxe est affichée à 69,99 €. Soulignons également qu'une édition Collector a été annoncée. Mais, si vous désirez en savoir plus à propos du contenu de chaque édition prévue pour Assassin's Creed: Black Flag Resynced, sachez que nous vous en parlons dans un article dédié.

Rendez-vous donc le 9 juillet 2026 pour retrouver Edward Kenway et parcourir Assassin's Creed: Black Flag Resynced, qui sera dès lors disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez découvrir ce remake à moindre coût, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur PC ainsi que des réductions sur des cartes PlayStation Store :