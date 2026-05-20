Assassin's Creed: Black Flag Resynced permettra de désactiver l'interface à la volée

Depuis la révélation d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, Ubisoft partage des informations au compte gouttes sur ses réseaux sociaux. La dernière en date nous montre comment l'immersion pourra être sublimée par la possibilité de désactiver son interface sans aucun effort.

L'attente autour du retour d'Edward Kenway grandit de jour en jour étant donné que la sortie d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced approche à grands pas. Pour tenter de séduire de plus en plus de joueurs, Ubisoft Singapour distille de précieuses informations sur cette refonte très attendue. Récemment, le studio a publié un court extrait vidéo sur les réseaux sociaux, mettant en lumière l'une des nouveautés majeures de cette version modernisée : la gestion de l'interface utilisateur et l'immersion totale qu'elle procure.

Une immersion totale dans les Caraïbes

Ce nouvel aperçu vidéo nous permet d'admirer le travail colossal abattu par les développeurs sur le plan visuel. Que ce soit lors d'une simple marche sous une pluie battante dans des ruelles boueuses ou lors d'une phase d'observation depuis les toits de La Havane, le jeu affiche des graphismes époustouflants. Mais ce qui retient surtout l'attention, c'est la propreté de l'écran.

To our explorers, Assassin's Creed Black Flag Resynced will feature an option to seamlessly hide the HUD in-game with the press of a button 🤝#AssassinsCreed pic.twitter.com/QNP5UFeVs1 — Assassin's Creed (@assassinscreed) May 19, 2026

Ubisoft a en effet confirmé que l'intégralité de l'aventure sera jouable sans le moindre élément d'interface. Fini les boussoles intrusives, les barres de vie au-dessus des ennemis ou les multiples indicateurs d'objectifs qui encombrent la vision du joueur.

Une interface modulable à la volée

La véritable force de ce système réside dans sa flexibilité. Les développeurs ont pensé aux joueurs qui pourraient se sentir perdus sans leurs repères habituels. Une simple pression sur une touche permet de faire réapparaître l'interface instantanément. Cette mécanique ingénieuse offre la possibilité d'alterner entre une contemplation pure des décors et une approche plus pragmatique lors des séquences nécessitant une meilleure lecture de l'environnement.















De plus, les options de personnalisation s'annoncent extrêmement poussées. Il sera possible d'ajuster individuellement chaque élément visuel, des effets de sang aux contours des ennemis en mode infiltration. Pour ceux qui cherchent un juste milieu, un préréglage sobre est également de la partie, supprimant uniquement les notifications intempestives.

Rappelons que Assassin's Creed: Black Flag Resynced est prévue pour le 9 juillet sur PC, PS5 et Xbox Series. N'hésitez pas à nous dire, par l'intermédiaire des commentaires, si vous l'attendez avec impatience.

Des informations complémentaires continueront d'être dévoilées ces prochaines semaines. De plus, notre partenaire Instant Gaming vous le propose déjà sur PC :