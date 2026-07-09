Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Comment baisser le niveau de recherche ?

Nous vous indiquons comment réduire et baisser totalement votre niveau de recherche sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Durant leur aventure sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, les joueurs et les joueuses attaqueront de nombreux navires ennemis, que ce soit pour les quêtes ou bien collecter des ressources. Toutefois, en effectuant des méfaits, votre niveau de recherche augmentera progressivement, pouvant causer l'apparition de navires de chasseurs. Heureusement, il est possible de réduire le niveau de recherche sur ce remake.

D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment baisser le niveau de recherche sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, afin que vous soyez plus tranquille lors de vos pérégrinations dans les Caraïbes.

Comment baisser le niveau de recherche sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

Comme vous l'aurez compris, en attaquant et en coulant des navires, vous ferez grimper votre niveau de recherche sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Cette jauge dispose de différents paliers. À chaque fois que vous en dépasserez un, un navire de chasseurs plus ou moins coriaces apparaîtra et cherchera à vous couler. Abaisser le niveau de recherche est, alors, un bon moyen d'éviter de telles déconvenues.

Baisser le niveau de recherche via les navires

Sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, vous pouvez abaisser votre niveau de recherche en détruisant un navire ennemi. Après l'avoir abordé et réduit le moral des troupes, le jeu vous proposera alors plusieurs options. L'une d'entre elles permet de baisser le niveau de recherche.

D'ailleurs, avant de confirmer votre choix, vous pourrez voir à quel point la jauge sera réduite. Nous vous recommandons cette solution, car celle-ci est totalement gratuite et vous donne la possibilité, qui plus est, de récupérer quelques ressources ainsi que Reales.

Baisser le niveau de recherche via un officier local

Il y a un deuxième moyen pour réduire, et plus précisément réinitialiser, le niveau de recherche sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced : il convient de rendre visite à un officiel local. Il s'agit d'un PNJ que vous croiserez à différents endroits, notamment dans les villes et les villages. En soudoyant un officiel local, contre un certain nombre de Reales, vous pouvez baisser le niveau de recherche. Comme vous vous en doutez, plus ce niveau est élevé, plus vous devrez vous délester de Reales.





Ainsi, vous savez à présent comment baisser le niveau de recherche sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Vous êtes tout à fait libre d'opter pour la solution de votre choix, en sachant que l'une est gratuite et l'autre payante. D'ailleurs, si vous avez besoin d'argent, sachez que nous vous indiquons comment gagner beaucoup de Reales sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, qui est sorti le 9 juillet 2026, est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC.