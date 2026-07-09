Assassin's Creed: Black Flag Resynced : La liste complète des trophées et des succès

Assassin's Creed: Black Flag Resynced possède divers trophées et succès, qu'il convient de débloquer afin d'obtenir le 100 % ou Platine. Nous vous donnons la liste complète.

Disponible depuis le début du mois de juillet 2026, Assassin's Creed: Black Flag Resynced dispose, comme la plupart des autres jeux, de plusieurs trophées et succès. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui désirent décrocher le 100 % ou Platine de ce remake doivent absolument s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

La liste des trophées et succès d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Pour obtenir le 100 % ou Platine d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, qui est nommé « Les prises, le pillage et l'aventure ! », les joueurs et les joueuses doivent progresser dans l'aventure principale, réaliser diverses activités dans le monde ouvert et effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des trophées et succès d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced (attention, certains intitulés peuvent vous spoiler).

Intitulé du trophée/succès Description Trop fort Capturer tous les forts À la mémoire de mes ennemis Accrocher tous les portraits dans le manoir de Great Inagua Décor d'intérieur Remplir tous les emplacements de décoration dans le manoir de Great Inagua Gouverneur Restaurer tous les bâtiments dans le village de Great Inagua Recyclage Reconstituer une carte à partir de fragments Maître du jeu Remporter une partie de chaque jeu de taverne Chasse-partie Assurer la survie de tous les pirates dans une bagarre de rue Entre voleurs Débloquer un coffre de contrebandier Un frère dans le besoin Terminer une séquence de chasse aux Templiers Le sept pêches capitales Trouver tous les coffres au trésor des épaves sous-marines Silence, imbécile ! Tuer un garde qui sonne la cloche d'alerte Madator Éviter trois charges de cochon sauvage au total Prédateur parfait Asséner un coup de harpon parfait à un grand requin blanc Double pression Parer deux ocelots d'affilée Ça, c'est fait Terminer toutes les activités d'un lieu Bourreau Tuer 10 ennemis en les pendant avec la dague à corde Pas vus, mais pris Piéger au moins cinq ennemis dans le rayon d'une seule bombe fumigène Pistolero Tuer quatre ennemi d'affilée en l'espace de cinq secondes avec les pistolets Dos au mur Tuer un ennemi avec une élimination murale Laisse-moi t'expliquer Effectuer quatre éliminations au total après une parade parfaite Tiré par les cheveux IV D'un coup de pied, pousser à la mer un ennemi enragé pris dans la fumée L'animation de La Havane Visiter la Havane (terminer le souvenir 1 de la séquence 2) Tout le monde sur le pont Recruter tous les officiers Folie collective Ajouter un navire de chaque classe à la flotte de Kenway Baisser pavillon Aborder un navire du convoi royal Insubmersible Survivre à une vague scélérate prise de côté Hissez haut Apprendre un nouveau chant de marins Donnant donnant Prendre de vitesse un brick qui vous éperonne en l'éperonnant Chasseur chassé Vaincre un chasseur de pirates au niveau de recherche maximal Diable des Caraïbes Vaincre tous les navires légendaires Indestructible Réussir trois protections parfaites Petit mais costaud Débloquer le mode de tir secondaire d'une arme du Jackdaw Pavoiser Remplir chaque emplacement d'embellissement du Jackdaw Edward aux mains d'argent Fabriquer un objet Affaires et plaisir Gagner 50 000 reales Améliorathon Améliorer entièrement le Jackdaw Glouton Consommer 20 aliments L'ami des bêtes Interagir avec les sept animaux amicaux Toucher le fond Nager jusqu'au point le plus profond de la carte Cartographe Visiter tous les lieux du jeu Empoté Casser 50 plantes en pot Apné-Edward Nager au total 1 000 mètres sous l'eau (sauf dans les épaves) Dernier à partir S'asseoir dans un navire en flammes Tas de plumes miteux Commander votre propre navire (terminer le souvenir 6 de la séquence 2) Un toit solide au-dessus de la tête S'installer dans une nouvelle maison (terminer le souvenir 1 de la séquence 4) Dans un monde sans or Assister à la fin d'une légende (terminer le souvenir 1 de la séquence 8) Aussi tenace qu'une sangsue Déjouer un complot de Templiers (terminer le souvenir 5 de la séquence 12) Gueule de bois Se réveiller dans une botte de foin Ball-trap Décrocher tous les corps de pendus à Long Bay avec des tirs

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, qui est sorti le 9 juillet 2026, est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez découvrir les aventures d'Edward Kenway, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur PC ainsi que des cartes PlayStation Store à moindre coût :