Assassin's Creed: Black Flag Resynced : La liste complète des trophées et des succès

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 juillet 2026 à 09h47
Assassin's Creed: Black Flag Resynced possède divers trophées et succès, qu'il convient de débloquer afin d'obtenir le 100 % ou Platine. Nous vous donnons la liste complète.
Assassin's Creed: Black Flag Resynced : La liste complète des trophées et des succès

Disponible depuis le début du mois de juillet 2026, Assassin's Creed: Black Flag Resynced dispose, comme la plupart des autres jeux, de plusieurs trophées et succès. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui désirent décrocher le 100 % ou Platine de ce remake doivent absolument s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

La liste des trophées et succès d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced

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Pour obtenir le 100 % ou Platine d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, qui est nommé « Les prises, le pillage et l'aventure ! », les joueurs et les joueuses doivent progresser dans l'aventure principale, réaliser diverses activités dans le monde ouvert et effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des trophées et succès d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced (attention, certains intitulés peuvent vous spoiler).

Intitulé du trophée/succès Description
Trop fort Capturer tous les forts
À la mémoire de mes ennemis Accrocher tous les portraits dans le manoir de Great Inagua
Décor d'intérieur Remplir tous les emplacements de décoration dans le manoir de Great Inagua
Gouverneur Restaurer tous les bâtiments dans le village de Great Inagua
Recyclage Reconstituer une carte à partir de fragments
Maître du jeu Remporter une partie de chaque jeu de taverne
Chasse-partie Assurer la survie de tous les pirates dans une bagarre de rue
Entre voleurs Débloquer un coffre de contrebandier
Un frère dans le besoin Terminer une séquence de chasse aux Templiers
Le sept pêches capitales Trouver tous les coffres au trésor des épaves sous-marines
Silence, imbécile !  Tuer un garde qui sonne la cloche d'alerte
Madator Éviter trois charges de cochon sauvage au total
Prédateur parfait Asséner un coup de harpon parfait à un grand requin blanc
Double pression Parer deux ocelots d'affilée
Ça, c'est fait Terminer toutes les activités d'un lieu
Bourreau Tuer 10 ennemis en les pendant avec la dague à corde
Pas vus, mais pris Piéger au moins cinq ennemis dans le rayon d'une seule bombe fumigène
Pistolero Tuer quatre ennemi d'affilée en l'espace de cinq secondes avec les pistolets
Dos au mur Tuer un ennemi avec une élimination murale
Laisse-moi t'expliquer Effectuer quatre éliminations au total après une parade parfaite
Tiré par les cheveux IV D'un coup de pied, pousser à la mer un ennemi enragé pris dans la fumée
L'animation de La Havane Visiter la Havane (terminer le souvenir 1 de la séquence 2)
Tout le monde sur le pont Recruter tous les officiers
Folie collective Ajouter un navire de chaque classe à la flotte de Kenway
Baisser pavillon Aborder un navire du convoi royal
Insubmersible Survivre à une vague scélérate prise de côté
Hissez haut Apprendre un nouveau chant de marins
Donnant donnant Prendre de vitesse un brick qui vous éperonne en l'éperonnant
Chasseur chassé Vaincre un chasseur de pirates au niveau de recherche maximal
Diable des Caraïbes Vaincre tous les navires légendaires
Indestructible Réussir trois protections parfaites
Petit mais costaud Débloquer le mode de tir secondaire d'une arme du Jackdaw
Pavoiser Remplir chaque emplacement d'embellissement du Jackdaw
Edward aux mains d'argent Fabriquer un objet
Affaires et plaisir Gagner 50 000 reales
Améliorathon Améliorer entièrement le Jackdaw
Glouton Consommer 20 aliments
L'ami des bêtes Interagir avec les sept animaux amicaux
Toucher le fond Nager jusqu'au point le plus profond de la carte
Cartographe Visiter tous les lieux du jeu
Empoté Casser 50 plantes en pot
Apné-Edward Nager au total 1 000 mètres sous l'eau (sauf dans les épaves)
Dernier à partir S'asseoir dans un navire en flammes
Tas de plumes miteux Commander votre propre navire (terminer le souvenir 6 de la séquence 2)
Un toit solide au-dessus de la tête S'installer dans une nouvelle maison (terminer le souvenir 1 de la séquence 4)
Dans un monde sans or Assister à la fin d'une légende (terminer le souvenir 1 de la séquence 8)
Aussi tenace qu'une sangsue Déjouer un complot de Templiers (terminer le souvenir 5 de la séquence 12)
Gueule de bois Se réveiller dans une botte de foin
Ball-trap Décrocher tous les corps de pendus à Long Bay avec des tirs

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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