Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Comment réparer son navire, le Jackdaw ?

Nous vous expliquons comment réparer le navire d'Edward Kenway, le Jackdaw, sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Au cours de leurs pérégrinations aux Caraïbes sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, les joueurs et les joueuses affronteront de nombreux navires ennemis, qui peuvent mettre à mal la barre de santé du bateau d'Edward Kenway, le Jackdaw. Le réparer est alors primordial pour ne pas mourir et continuer les affrontements navals. Or, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire.

Dès lors, ci-dessous, nous vous indiquons comment réparer le navire de Kenway, le Jackdaw, sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Comment réparer le navire Jackdaw sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

Réparer le Jackdaw sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced est possible, et ce, de diverses façons. Toutefois, l'une d'entre elles vous demandera de vous délester de plusieurs centaines de Reales, la monnaie en jeu, tandis que d'autres sont gratuites.

Réparer gratuitement le Jackdaw sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Ainsi, il est possible de réparer le Jackdaw sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced après avoir abordé un navire ennemi. Une fois que vous avez réduit le moral des troupes adversaires à zéro et/ou détruit les réserves de poudre, un choix s'offre à vous (cela dépend du navire abordé) : envoyer le bateau dans la flotte de Kenway, réduire le niveau de recherche ou bien réparer le Jackdaw. Si vous avez subi d'importants dégâts durant l'affrontement et que la santé de votre navire est basse, il est préférable de sélectionner l'option permettant de réparer le Jackdaw.

Autrement, sachez que l'équipage s'occupera de réparer le Jackdaw pendant votre absence. Dès lors, si vous explorez une île, une ville ou encore un village, vous devriez normalement retourner auprès de votre navire avec sa santé au maximum. Cette solution est plutôt intéressante et est surtout viable si vous comptez amarrer votre navire pendant un petit temps. En revanche, si vous êtes déjà en plein combat naval, l'option précédente est la meilleure.

Réparer le Jackdaw contre de l'argent sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Finalement, vous pouvez vous rendre auprès d'un Capitaine de port, qui est un PNJ situé à divers endroits et au Manoir sur Great Inagua, pour réparer le Jackdaw. Cependant, et comme dit précédemment, cela vous coûtera des Reales (la somme demandée dépend des dégâts subis), qui est une monnaie importante. D'ailleurs, si vous manquez d'argent sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, sachez que nous vous expliquons comment en obtenir beaucoup dans un guide dédié.

Améliorer la résistance du Jackdaw sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Étant donné que certains bateaux, comme les navires légendaires, et certains forts peuvent être difficiles à battre, il est impératif d'améliorer la résistance du Jackdaw sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Cela est possible via un Capitaine de port, qui vous permet de débloquer des améliorations pour le navire d'Edward Kenway. Comme vous vous en doutez, cela vous coûtera des Reales et diverses ressources, mais augmenter la santé du Jackdaw est primordial pour progresser.

Pour conclure, rappelons qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.