Voyage rapide Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Comment se déplacer rapidement pour gagner du temps ?

Pour parcourir les Caraïbes sans perdre trop de temps, sachez que nous vous expliquons comment utiliser le système de voyage rapide sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Le monde ouvert de Assassin's Creed: Black Flag Resynced est, comme vous pourrez le constater, plutôt vaste. Rejoindre les différents lieux à bord du Jackdaw peut prendre un peu de temps, notamment en fonction de votre point de départ et de l'endroit que vous souhaitez atteindre. Fort heureusement, Assassin's Creed: Black Flag Resynced dispose d'un système de voyage rapide, qui peut vous faire gagner plusieurs minutes, à la longue.

D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment profiter et comment utiliser le voyage rapide sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, afin que vous puissiez rejoindre votre destination en un rien de temps.

Comment utiliser le voyage rapide sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

Le système de voyage rapide d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est, en réalité, plutôt généreux. Vous pouvez, effectivement, vous déplacer à différents endroits, en fonction de votre progression et de vos découvertes. À ce sujet, remarquons que ce système devient disponible après quelques heures de jeu. Ne vous étonnez donc pas si vous n'y avez pas accès dans les toutes premières séquences.

Le voyage rapide via les points de vue à synchroniser

Ainsi, comme dans tous les opus de la franchise Assassin's Creed, une fois que vous avez synchronisé un point de vue dans une ville, dans un village ou sur une île, vous pourrez l'utiliser comme point de voyage rapide. Il vous suffit, dès lors, d'ouvrir la carte, de sélectionner le point de vue synchronisé et actionner la touche adéquate (Triangle sur PS5, Y sur Xbox).

Le voyage rapide via les lieux majeurs

En outre, les lieux, une fois découverts, peuvent également être rejoints via le voyage rapide sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Par exemple, en ouvrant la carte et en plaçant votre curseur sur le nom du lieu majeur (N pour Nassau, K pour Kingston, etc.) ou même sur le logo d'un lieu, vous pourrez vous y déplacer rapidement en appuyant sur la touche adéquate. Cela vaut aussi pour le Manoir, situé sur Great Inagua (que vous débloquez en progressant dans la quête principale), ainsi que les épaves sous-marines.

Le voyage rapide via le Jackdaw

Par ailleurs, le navire d'Edward Kenway, soit le Jackdaw, est aussi un point de voyage rapide sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Vous pouvez donc rejoindre la barre de votre bateau en un rien de temps grâce à ce système permettant de se déplacer rapidement.

Soulignons, cependant, que vous ne pourrez pas profiter du voyage rapide sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced si vous êtes dans une zone hostile (barre rouge en haut de l'écran). Si tel est le cas, assurez-vous d'être dans un espace sécurisé et anonyme pour utiliser, à nouveau, le système de voyage rapide.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est disponible sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.