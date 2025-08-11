ARK: Survival Ascended : La carte Valguero sortira fin septembre avec la redoutable Elderclaw

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 août 2025 à 16h57
La carte Valguero version Ascended arrivera finalement plus tard dans ARK: Survival Ascended par rapport à la fenêtre initialement prévue, mais accompagnée d'une créature inédite qui promet déjà de marquer les joueurs.
ARK: Survival Ascended : La carte Valguero sortira fin septembre avec la redoutable Elderclaw
Prévue à l'origine pour août, la sortie de Valguero a été repoussée en raison de « priorités modifiées » dans le calendrier de Studio Wildcard. Cette version remasterisée sous Unreal Engine 5 de l'une des cartes les plus populaires d'ARK proposera un vaste monde, des biomes variés et de nouveaux défis, dont la présence du Deinonychus… et surtout, de la mystérieuse Elderclaw.

Une carte emblématique remasterisée

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Valguero est une zone officielle mais non canonique, conçue à l'origine par un groupe de moddeurs dont Nekatus, célèbre pour ses créations sur ARK. La version Ascended promet de sublimer les paysages, les environnements et l'immersion grâce à la puissance d'UE5.

Le lancement de cette mise à jour gratuite pour tous les joueurs est prévu pour le mardi 30 septembre dans ARK: Survival Ascended. Studio Wildcard indique que ce délai supplémentaire doit permettre de garantir une expérience à la hauteur du potentiel de la carte. Espérons que celle-ci arrive sans problème majeur, auquel cas la communauté ne manquera pas de se faire entendre.

L'Elderclaw, un gardien mystique

Parmi les nouveautés les plus marquantes, on retrouve l'Elderclaw, une créature unique décrite comme « la véritable âme de la nature ». Drapée de fleurs et protégée par des lianes, elle combine la force d'un prédateur apex à une sérénité presque surnaturelle. Sa domestication ne sera pas simple :
  • Impossible de la capturer avec de simples baies.
  • Il faudra élever de rares semis ou jeunes spécimens jusqu'à maturité.
  • Gagner sa confiance permettra d'obtenir un allié capable de protéger ses compagnons et de puiser sa puissance directement dans la terre.
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Liée au pass Lost Colony

L'Elderclaw sera incluse dans le Lost Colony Expansion Pass, vendu au prix de 29,99 €, qui donnera également accès au futur DLC prévu pour décembre 2025. Studio Wildcard précise toutefois que la créature sera aussi disponible plus tard en tant qu'achat indépendant sous l'appellation « Fantastic Tame ».

Miniature vidéo

En attendant Valguero Ascended, le studio poursuit ses mises à jour liveops, avec notamment des précisions sur les transferts de serveurs Ragnarok et des événements à bonus de taux. Rendez-vous le 30 septembre pour ce DLC très attendu. Concernant ARK 2, il faudra attendre encore longtemps.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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