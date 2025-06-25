ARK 2 donne de ses nouvelles, mais sa fenêtre de sortie va faire pleurer les joueurs

Alors que les fans attendent impatiemment des nouvelles concrètes d'ARK 2 depuis sa révélation spectaculaire en 2020, les développeurs de Studio Wildcard viennent enfin de briser le silence. Mais leur annonce risque de décevoir ceux qui espéraient pouvoir dompter les dinosaures aux côtés de Vin Diesel dès cette année.
Mais quand diable ARK 2
sortira-t-il ? C'est une question que se pose une grande partie de la communauté, puisque le projet est très silencieux depuis son annonce. S'il devait sortir en 2023, puis en 2024, les choses se sont corsées ensuite puisque nous n'avons quasiment plus de nouvelle de cette suite ultra attendue, qui mettra en avant l'acteur américain Vin Diesel. Cette année, seule une timide mention d'ARK 2 avait été faite par Studio Wildcard, jusqu'à cette nouvelle déclaration, qui ne fera pas plaisir à grand monde
...
ARK 2 repoussé à cause d'ARK: Survival Ascended
Dans une récente interview accordée à PCGamesN
, Jeremy Stieglitz, cofondateur de Studio Wildcard, révèle que le développement d'ARK 2 a été mis en pause il y a déjà deux ans
. La cause ? La priorité donnée à la réalisation d'ARK: Survival Ascended
, un remaster ambitieux du jeu original destiné à maîtriser le moteur Unreal Engine 5 qui est sorti fin 2023.
Nous avions créé une belle démo technique pour ARK 2, mais nous avons senti que ce serait trop compliqué d'aller jusqu'au bout avec nos ressources actuelles.
Depuis, le studio avoue n'avoir travaillé sur la suite que de manière très ponctuelle, ce qui a logiquement reporté encore un peu plus sa sortie.
Un accès anticipé « espéré » dans les deux prochaines années
Concernant la date de sortie concrète d'ARK 2
, le studio reste prudent, mais n'a aucune bonne nouvelle à partager. Il faudra compter au moins 18 mois
après que l'équipe de développement aura retrouvé une capacité totale de production pour transformer la démo actuelle en une version jouable en accès anticipé.
Ce scénario ne pourra se concrétiser qu'une fois les ressources déplacées du soutien à Survival Ascended
vers ARK 2
.
« Si tout se passe bien, on espère proposer ARK 2 en accès anticipé d'ici deux ans
», estime Jeremy Stieglitz. Soit 2027, au plus tôt. Une perspective qui repousse donc la sortie complète du jeu, initialement prévue pour 2022 puis reportée à plusieurs reprises. De quoi attrister celles et ceux qui avaient l'espoir d'un lancement ces prochains mois, malgré le manque de communication.
Un projet ambitieux qui reste intact
Malgré ces retards conséquents, Studio Wildcard insiste sur le fait que toutes les innovations promises restent au programme d'ARK 2
. On y retrouvera notamment :
- Un système de combat inspiré des jeux Soulslike, complexe à adapter en PvP multijoueur.
- Des événements dynamiques affectant directement le monde ouvert.
- Un changement vers une vue à la troisième personne avec des éléments de parkour et d'escalade améliorés.
- Des antagonistes dirigés par une intelligence artificielle (PNJ), offrant une expérience proche du PvP même en mode solo.
- Un système de contenu généré par les utilisateurs (UGC), considéré comme essentiel par les développeurs.
Le studio confirme également vouloir rester à la pointe des technologies actuelles, quitte à prolonger le développement pour éviter d'offrir un jeu « dépassé dès sa sortie
».
Pour maintenir l'intérêt des joueurs, Studio Wildcard continuera d'alimenter ARK: Survival Ascended
avec des extensions, notamment le DLC Lost Colony
, qui fera le pont narratif vers ARK 2
, lequel devrait arriver fin 2025. Le studio espère ainsi conserver la dynamique de la communauté ARK pendant la longue attente à venir.
Une longue attente, mais une ambition intacte
Même si cette nouvelle retarde considérablement l'arrivée de ARK 2
, elle rassurera les fans sur la volonté de Studio Wildcard de livrer un produit ambitieux et complet. Le jeu étant déjà dans le top 10 des jeux les plus souhaités sur Steam, nul doute que cette sortie très attendue fera date... lorsqu'elle arrivera enfin.
commentaire (0)