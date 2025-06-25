ARK 2 donne de ses nouvelles, mais sa fenêtre de sortie va faire pleurer les joueurs

ARK 2 a dû modifier son scénario pour satisfaire Vin Diesel

Annoncé en 2020, Ark 2 se fait désirer avec une sortie désormais prévue pour 2028. Si la présence de Vin Diesel au casting a surpris, les fondateurs de Studio Wildcard révèlent aujourd'hui les coulisses de cette collaboration et comment l'acteur a forcé la réécriture de son personnage.