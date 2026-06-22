ARK: Survival Ascended repousse encore la sortie de son extension majeure

Studio Wildcard annonce un report d'une semaine pour l'extension gratuite Genesis Ascended et le DLC Tides of Fortune de Ark Survival Ascended. Initialement prévus pour fin juin, ces ajouts maritimes et spatiaux arriveront finalement début juillet pour garantir un lancement optimal sur toutes les plateformes.

Les habitués de la licence ARK le savent bien, une date de sortie annoncée par Studio Wildcard est rarement gravée dans le marbre. Cette tradition non officielle se confirme aujourd'hui avec le décalage de la prochaine vague de contenus pour ARK: Survival Ascended. Alors que les joueurs se préparaient à embarquer le 25 juin, il faudra finalement patienter sept jours supplémentaires pour découvrir l'extension gratuite Genesis Ascended et le contenu additionnel payant Tides of Fortune.

Un report technique pour un lancement sans accroc

Le studio de développement a pris la parole pour justifier ce léger contretemps. L'objectif principal est de s'assurer que l'expérience de jeu soit à la hauteur des attentes sur l'ensemble des supports. Les équipes ont besoin de quelques jours supplémentaires pour achever les processus de certification finaux et appliquer les dernières retouches avant le déploiement mondial.

Nous sommes incroyablement impatients de mettre ARK Genesis Ascended Part 1 et Ark Tides of Fortune entre vos mains, avec toutes les nouvelles fonctionnalités et les systèmes de jeu qu'ils ajoutent. L'équipe a travaillé d'arrache-pied pour donner vie à ces extensions, et ce temps supplémentaire nous permettra de garantir un lancement plus fluide pour tout le monde.

Ce n'est pas la première fois que le calendrier est bousculé. La première partie de Genesis était initialement prévue pour février dans la feuille de route originelle du titre. La nouvelle date de sortie est désormais fixée au jeudi 2 juillet, une décision qui, bien que frustrante pour ceux qui avaient déjà planifié leurs sessions de jeu, devrait permettre d'éviter les problèmes techniques majeurs souvent associés aux lancements précipités.











Des baleines cosmiques et des navires pirates

Malgré ce retard, le programme s'annonce particulièrement chargé. La première partie de Genesis Ascended se présente comme une refonte sous forme d'extension gratuite du DLC éponyme du jeu original. Les survivants pourront explorer cinq mini-cartes distinctes et croiser le chemin de créatures inédites ainsi que de variantes locales de monstres connus. Parmi les nouvelles têtes d'affiche, on retrouve l'Astrocetus, une majestueuse baleine cosmique, le redoutable prédateur sous-marin Bloodstalker, ou encore le tentaculaire Palaeoctopus.

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De son côté, Tides of Fortune propose une aventure sur le thème de la piraterie qui intègre astucieusement les mécaniques du jeu de survie Atlas, sorti en 2018. Développé par Grapeshot Games, une équipe sœur de Studio Wildcard, Atlas n'avait jamais vraiment réussi à s'imposer face à son aîné. Toutefois, l'expertise acquise lors de ce projet n'a pas été perdue. Elle est aujourd'hui réinvestie dans ARK: Survival Ascended pour offrir une véritable escapade navale centrée sur la construction de bateaux et l'exploration maritime.

Les joueurs n'ont donc plus qu'à prendre leur mal en patience. Si tout se passe comme prévu, les voiles pourront être hissées dès le début du mois de juillet pour une nouvelle aventure qui promet de repousser les limites de la survie, que ce soit dans les profondeurs océaniques ou au cœur des étoiles.