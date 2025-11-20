ARK: Survival Ascended libère un monstre redoutable à quelques semaines de la sortie de Lost Colony

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 20 novembre 2025 à 14h28
Les fêtes de fin d'année seront placées sous le signe de l'exploration et de nouveaux affrontements dans ARK: Survival Ascended. D'ailleurs, les plus téméraires peuvent déjà combattre une créature inédite.
ARK: Survival Ascended libère un monstre redoutable à quelques semaines de la sortie de Lost Colony
Un vent de fraîcheur s'apprête à souffler sur le monde d'ARK: Survival Ascended. Même si le titre a reçu plusieurs DLC depuis le lancement de son accès anticipé, il s'était contenté de nouvelles cartes et de costumes. Cependant, cela est sur le point de changer. 

Dans quelques semaines, ARK: Survival Ascended va recevoir un tout nouvel Expansion Pass très attendu par les traqueurs : Lost Colony. Toutefois, les festivités liées à cette sortie ont débuté en jeu le 18 novembre 2025 avec l'arrivée anticipée d'un titan aux (très) nombreuses dents : l'Ossidon.

L'Ossidon débarque dans ARK: Survival Ascended

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Surgissant de la brume, l'Ossidon est l'une des créatures les plus imposantes qu'il est possible de rencontrer dans ARK: Survival Ascended. Ce colosse élémentaire modifié par l'Élément rouge peut être croisé dans les zones les plus froides de Ragnarok, de Valguero et The Center. Mais en temps normal, ce prédateur apex et son cavalier arpentent Arat Prime. 

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Si votre route croise celle de l'Ossidon, cela signifie que vous avez déjà fait l'acquisition du Lost Colony Expansion Pass du titre. Vous pouvez donc dès à présent l'affronter, mais restez sur vos gardes ! En effet, l'Ossidon modifie sa forme physique en fonction de ses attributs et utilise du mucus cryogénique pour figer ses adversaires.

Miniature vidéo

D'ailleurs, les joueurs peuvent découvrir plus en détail son apparence et ses attaques dans une vidéo partagée sur la chaîne YouTube officielle du jeu. 

Une première étape pour patienter jusqu'au lancement de Lost Colony

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Si cette mise en bouche est bienvenue chez celles et ceux qui ont préacheté Lost Colony, l'extension n'est quant à elle pas encire disponible. Les chasseurs devront patienter jusqu'au 16 décembre prochain pour le découvrir. Ce contenu additionnel permettra d'explorer la carte d'Arat Prime mais également de donner les réponses à quelques mystères présents dans les anciennes extensions ARK: Extinction et ARK Genesis. 

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En plus de la trame et d'une nouvelle carte, l'extension propose une refonte du système de progression classique, des arbres de compétences « perdus » et des équipements de niveau « maudit ». Si l'aventure vous tente ou que vous souhaitez que le Père Noël glisse ce DLC dans vos petits souliers, cela coutera 29,99 euros

Rappelons que ARK: Survival Ascended est disponible sur PC, sur PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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