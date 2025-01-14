En attendant ARK 2 qui est silencieux, Studio Wildcard dévoile deux ans de contenu pour ARK: Survival Ascended

Disponible depuis un peu plus d'un an, Ark: Survival Ascended va continuer de recevoir du contenu, pendant au moins deux ans. ARK 2, quant à lui, est toujours porté disparu.
Parmi les grands absents de l'année 2024, au moins au niveau de la communication, nous retrouvons bien évidemment GTA 6
, mais aussi ARK 2
, qui devait sortir l'an dernier, mais est resté silencieux. Depuis son annonce en 2020 avec Vin Diesel en vedette, le projet suscite autant d'excitation que de mystère. Pourtant, Studio Wildcard reste muet, sans explication sur les retards ni confirmation d'une nouvelle date de sortie.
Pendant ce temps, ARK: Survival Ascended
, le remaster d'ARK: Survival Evolved, prend le devant de la scène. Studio Wildcard vient de révéler une feuille de route ambitieuse qui s'étend jusqu'en 2026, avec une série de contenus et de mises à jour prévues.
Une feuille de route bien remplie pour ARK: Survival Ascended
Lancé en accès anticipé en fin d'année 2023, ARK: Survival Ascended continue d'évoluer. Voici les points clés de la roadmap, qui a été mise à jour par les développeurs :
- Mars-avril 2025 → Mise à jour vers l'Unreal Engine 5.5, ajout de nouvelles créatures comme le bison et remasterisation gratuite de la carte Ragnarok.
- Juin 2025 → Lancement d'une carte premium.
- Août 2025 → Remasterisation gratuite de la carte Valguero.
- 2026 → Contenus remasterisés supplémentaires, dont Genesis et Bob's True Tales en avril et août, et la carte Fjordur en décembre.
Bien que cette roadmap soit prometteuse, elle met en lumière les retards persistants, puisque le remaster lui-même aurait dû quitter l'accès anticipé fin 2024. Vous pouvez consulter toute la feuille de route directement sur Steam
.
Un silence intrigant pour ARK 2
Le manque de communication autour d'ARK 2 intrigue la communauté, d'autant plus que Vin Diesel, acteur et producteur exécutif du jeu, avait été nommé « Président de la convergence créative » chez Studio Wildcard. Malgré l'enthousiasme initial et les promesses d'une aventure épique mêlant dinosaures et action, le projet reste dans l'ombre, sans aucune prise de parole de la part du studio
.
Reste maintenant à savoir quand nous aurons un retour d'ARK 2 sur le devant de la scène. Mais en attendant, place à ARK: Survival Ascended et son contenu
. Ce dernier est d'ailleurs disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.
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