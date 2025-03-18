ARK: Survival Ascended s'offre une extension très animée

Pour la première fois, ARK: Survival Ascended a droit à une extension majeure. Pour l'occasion, elle s'offre de grands noms et un aperçu digne d'une série d'animation.
Dans la famille ARK, le deuxième opus reste le plus attendu par la communauté. Cependant, ARK: Survival Ascended
continue de recevoir des mises à jour régulières et des DLC plus conséquents. Par le passé, les joueurs ont ainsi pu parcourir de nouvelles contrées et apprivoiser de nouvelles bêtes avec les contenus additionnels Astraeos et Bob's Tall Tales. Le 18 mars 2025, une vidéo a annoncé l'arrivée d'une épopée qui vous fera froid dans le dos : ARK: Lost Colony
.
Monstres intimidants et désert glacé au programme d'ARK: Lost Colony
Si vous avez vu la série animée ARK, le DLC Lost Colony vous permet de retrouver une vieille connaissance : Mei Yin.
Pour l'occasion, ce contenu bonus proposera de nombreuses séances en animation 2D produites par le studio MAPPA. La guerrière y est d'ailleurs doublée par Michelle Yeoh, actrice récompensée aux Oscars pour son rôle dans le film Everything Everywhere All at Once. D'autres voix célèbres s'ajoutent à ce casting : Madeleine Madden (La Roue du temps
) et Auli'i Cravalho (la voix anglaise de Vaiana).
Côté histoire, Lost Colony invite les joueurs à parcourir les terres glacées d'Arat Prime.
Le berceau des mondes, en proie aux ténèbres, est le théâtre d'affrontements sans merci entre des « factions » élémentaires. Mais en son centre trône un mystérieux château et des créatures mystérieuses qui risquent de donner du fil à retordre à Mei Yin.
Le DLC Lost Colony d'ARK: Survival Ascended peut d'ores et déjà être ajouté à la liste de souhaits Steam et les précommandes pour les versions console seront accessibles à partir du mois de juin. L'extension devrait être disponible pour tous vers la fin novembre
, mais son prix n'est pas encore connu.
commentaire (0)