ARK: Survival Ascended s'offre une extension très animée

ARK: Survival Ascended est un remake en Unreal Engine 5 d'ARK: Survival Evolved, développé par Studio Wildcard. Disponible sur PC et consoles, il propose une survie intense dans un monde préhistorique, avec collecte de ressources, construction, domptage et élevage de dinosaures, le tout avec des graphismes améliorés et des mises à jour régulières.