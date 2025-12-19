Steam : Les soldes d'hiver 2025, les bonnes affaires à ne pas rater

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 décembre 2025 à 10h02
Les soldes d'hiver 2025 de Steam ont commencé, permettant de découvrir une large sélection de jeux à moindre coût. Retrouvez une liste non exhaustive des meilleures offres actuellement proposées sur la plateforme de Valve.
Steam : Les soldes d'hiver 2025, les bonnes affaires à ne pas rater
Jusqu'au 5 janvier 2026, les joueurs et les joueuses évoluant sur PC peuvent profiter des soldes d'hiver 2025 sur Steam, afin d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique tout en faisant des économies. Comme vous pourrez le constater, de nombreuses offres sont ainsi disponibles. Avec de gros classiques de ces dernières années, des titres sortis au cours de ces douze derniers mois ou encore des jeux indépendants très bons, la sélection proposée plaira certainement à la communauté.

Néanmoins, au vu du nombre de jeux profitant d'une promotion, pendant ces nouvelles soldes Steam, il peut être difficile de faire un choix, et donc aisé de passer à côté d'une bonne affaire. C'est pourquoi nous avons consulté les soldes d'hiver 2025 de Steam afin de vous proposer une liste des immanquables et des bonnes affaires.

Les offres à ne pas louper durant les soldes d'hiver 2025 de Steam

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Comme dit précédemment, nous vous proposons, dans ce qui suit, une liste non exhaustive des jeux actuellement en promotion sur Steam, dans le cadre des soldes d'hiver 2025. De ce fait, si vous désirez en voir plus, nous vous invitons à vous rendre sur la plateforme de Valve. Mais, sans plus tarder, voici quelques titres qui profitent de belles réductions pendant ces soldes d'hiver 2025 de Steam, se terminant au début du mois de janvier 2026 :
  • ARC Raiders → 31,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Subnautica → 7,49 € au lieu de 29,99 €.
  • 7 Days to Die → 24,19 € au lieu de 43,99 €.
  • Resident Evil 4 → 15,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Hollow Knight → 7,39 € au lieu de 14,79 €.
  • Hades → 7,35 € au lieu de 24,50 €.
  • Stardew Valley → 8,39 € au lieu de 13,99 €.
  • Clair Obscur: Expedition 33 → 39,99 € au lieu de 49,99 €.
  • Baldur's Gate 3 → 44,99 € au lieu de 59,99 €.
  • Icarus → 3,39 € au lieu de 33,99 €.
  • Dead Island 2 → 4,99 € au lieu de 49,99 €.
  • The Walking Dead: The Telltale Definitive Series → 4,89 € au lieu de 48,99 €.
  • Divinity: Original Sin Enhanced Edition → 3,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Green Hell → 2,09 € au lieu de 20,99 €.
  • Frostpunk → 2,99 € au lieu de 29,99 €.
  • Blasphemous → 2,49 € au lieu de 24,99 €.
  • Assassin's Creed Valhalla →5,99 € au lieu de 59,99 €.
  • Kingdom Come: Deliverance → 5,99 € au lieu de 29,99 €.
  • Resident Evil Village → 9,99 € au lieu de 39,99 €.
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Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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