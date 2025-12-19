Steam : Les soldes d'hiver 2025, les bonnes affaires à ne pas rater

Les soldes d'hiver 2025 de Steam ont commencé, permettant de découvrir une large sélection de jeux à moindre coût. Retrouvez une liste non exhaustive des meilleures offres actuellement proposées sur la plateforme de Valve.

Les offres à ne pas louper durant les soldes d'hiver 2025 de Steam

ARC Raiders → 31,99 € au lieu de 39,99 €.

→ 31,99 € au lieu de 39,99 €. Subnautica → 7,49 € au lieu de 29,99 €.

→ 7,49 € au lieu de 29,99 €. 7 Days to Die → 24,19 € au lieu de 43,99 €.

→ 24,19 € au lieu de 43,99 €. Resident Evil 4 → 15,99 € au lieu de 39,99 €.

→ 15,99 € au lieu de 39,99 €. Hollow Knight → 7,39 € au lieu de 14,79 €.

→ 7,39 € au lieu de 14,79 €. Hades → 7,35 € au lieu de 24,50 €.

→ 7,35 € au lieu de 24,50 €. Stardew Valley → 8,39 € au lieu de 13,99 €.

→ 8,39 € au lieu de 13,99 €. Clair Obscur: Expedition 33 → 39,99 € au lieu de 49,99 €.

→ 39,99 € au lieu de 49,99 €. Baldur's Gate 3 → 44,99 € au lieu de 59,99 €.

→ 44,99 € au lieu de 59,99 €. Icarus → 3,39 € au lieu de 33,99 €.

→ 3,39 € au lieu de 33,99 €. Dead Island 2 → 4,99 € au lieu de 49,99 €.

→ 4,99 € au lieu de 49,99 €. The Walking Dead: The Telltale Definitive Series → 4,89 € au lieu de 48,99 €.

→ 4,89 € au lieu de 48,99 €. Divinity: Original Sin Enhanced Edition → 3,99 € au lieu de 39,99 €.

→ 3,99 € au lieu de 39,99 €. Green Hell → 2,09 € au lieu de 20,99 €.

→ 2,09 € au lieu de 20,99 €. Frostpunk → 2,99 € au lieu de 29,99 €.

→ 2,99 € au lieu de 29,99 €. Blasphemous → 2,49 € au lieu de 24,99 €.

→ 2,49 € au lieu de 24,99 €. Assassin's Creed Valhalla →5,99 € au lieu de 59,99 €.

→5,99 € au lieu de 59,99 €. Kingdom Come: Deliverance → 5,99 € au lieu de 29,99 €.

→ 5,99 € au lieu de 29,99 €. Resident Evil Village → 9,99 € au lieu de 39,99 €.











, afin d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique tout en faisant des économies. Comme vous pourrez le constater, de nombreuses offres sont ainsi disponibles. Avec de gros classiques de ces dernières années, des titres sortis au cours de ces douze derniers mois ou encore des jeux indépendants très bons, la sélection proposée plaira certainement à la communauté.Néanmoins, au vu du nombre de jeux profitant d'une promotion, pendant ces nouvelles, il peut être difficile de faire un choix, et donc aisé de passer à côté d'une bonne affaire. C'est pourquoiComme dit précédemment, nous vous proposons, dans ce qui suit, une liste non exhaustive des jeux actuellement en promotion surdans le cadre des. De ce fait, si vous désirez en voir plus, nous vous invitons à vous rendre sur la plateforme de Valve. Mais, sans plus tarder,, se terminant au début du mois de janvier 2026 :