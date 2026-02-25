Les cieux d'ARC Raiders envahis par des vaisseaux extraterrestres ?

Le déploiement de la mise à jour « Shrouded Sky » d'ARC Raiders a ajouté de nombreuses nouveautés. Mais les joueurs ne s'attendaient pas à croiser des objets volants non identifiés au milieu des ouragans.
Dans sa vidéo teaser, la mise à jour Shrouded Sky promettait de nouveaux défis et des menaces toujours plus inquiétantes
pour les survivants d'ARC Raiders
. Disponible depuis le 24 février 2026, cette mise à jour amène notamment la nouvelle condition de carte Ouragan, l'ouverture de la fenêtre d'Expédition en cours ainsi que l'apparition de nouvelles menaces.
Mais quelques heures seulement après l'introduction du nouveau contenu, certains joueurs ont partagé des captures d'écran inquiétantes suggérant que l'une de ces menaces pourrait bien arriver du ciel
. Et non, il ne s'agit pas d'un orage !
Un vaisseau auréolé de mystères repéré dans le ciel d'ARC Raiders
Plusieurs utilisateurs, dont Bewarden sur Reddit, ont rapporté avoir vu dans le ciel du jeu un large appareil en forme de W émettant deux flux d'énergie bleue vers le sol.
Celles et ceux qui ont assisté à cette rencontre du 3e type ont partagé leurs captures d'écran sur les réseaux sociaux, espérant obtenir des réponses ou des explications sur cet objet volant caché dans les nuages.
What in tarnation is that?
by u/Bewarden in ArcRaiders
Pour la plupart des utilisateurs ayant répondu, cette silhouette ne serait pas amicale et pourrait appartenir à un seul ARC colossal.
D'après les estimations des joueurs, sa taille se situerait entre celle d'une Reine et d'un Bastion. Mais au-delà de son gabarit massif, cet OVNI aurait une autre particularité inquiétante : il émet un sifflement strident
qui ressemble à celui d'un chasseur extraterrestre.
Un premier aperçu d'une menace future ?
À l'heure actuelle, les joueurs d'ARC Raiders ne savent toujours pas de quoi est capable cette silhouette aérienne. Cependant, certains pensent qu'il s'agit d'une première mise en garde aux allures d'aperçu. En effet, la feuille de route du titre a révélé que de nouvelles menaces seraient ajoutées tout au long de l'année 2026
. Le mystérieux OVNI en forme de W pourrait atterrir lors d'une prochaine mise à jour, laissant les joueurs imaginer de quelle manière en venir à bout.
Si cette théorie se confirme, cette menace massive pourrait arriver en jeu avec la mise à jour « Flashpoint » prévue pour mars ou avec la mise à jour « Riven Tides » en avril.
Toutefois, la deuxième piste est la plus citée car les développeurs d'Embark Studios ont mentionné la présence d'un « nouvel Arc de grande taille
» dans cette mise à jour.
En attendant de vérifier cette théorie, rappelons que le titre est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, et que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction :
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