Le secret inattendu derrière la présence d'un coq dans ARC Raiders

C'est une anecdote qui ravira les fans du jeu de tir d'Embark Studios. Coquillard, le coq utile et attachant d'ARC Raiders, possède une histoire bien plus personnelle qu'il n'y paraît. Découvrez comment une simple réunion Zoom a donné naissance à la mascotte improbable de cet univers post-apocalyptique.
Dans l'univers sombre et mécanique d'ARC Raiders, la présence de vie animale se fait rare, voire inexistante. Pourtant, au cœur du repaire des Raiders à Sperenza, une petite créature défie cette morosité ambiante : Coquillard le coq. Ce volatile, qui déambule fièrement en collectant des ressources pendant que les joueurs affrontent les dangers de la surface, est rapidement devenu une figure incontournable pour la communauté. Jusqu'à présent, son origine restait un mystère total. Embark Studios a finalement brisé le silence pour révéler que Coquillard n'est pas le fruit d'une longue réflexion de design, mais le résultat d'un heureux hasard lié à la vie personnelle d'un développeur.
Une intrusion en pleine réunion de travail
L'histoire commence loin des serveurs de jeu, au domicile des parents de Johan, un artiste 3D travaillant pour le studio. Alors que le télétravail battait son plein, une réunion virtuelle a été interrompue de la manière la plus inattendue qui soit. Johan raconte cette anecdote savoureuse sur le site officiel du jeu :
J'habitais chez mes parents à l'époque, et il se trouve qu'ils élevaient des poulets. En plein milieu d'une réunion Zoom, les oiseaux se sont faufilés dans la maison et ont commencé à se pavaner derrière moi, volant instantanément la vedette et faisant dérailler complètement la réunion. Parmi ces oiseaux se trouvait Håkan, le coq qui allait devenir Coquillard.
Håkan n'était pas un coq ordinaire. Décrit comme amical, câlin, mais aussi maladroit et borgne, il avait une personnalité unique qui a immédiatement séduit l'artiste. Touché par cet animal qui trébuchait souvent sur ses propres pattes, Johan a décidé de l'immortaliser numériquement.
Du simple easter egg à la mécanique indispensable
Initialement, la numérisation de Håkan n'avait aucune vocation utilitaire. L'artiste avait simplement réalisé un scan 3D de l'animal pour l'intégrer discrètement dans le jeu sous forme d'easter egg. Dans les premières versions de développement, on pouvait parfois apercevoir une version brute du coq courant dans la cantine, un clin d'œil personnel qui aurait pu en rester là.
Cependant, le destin vidéoludique de Håkan a basculé lors d'une phase critique du développement. L'équipe cherchait désespérément un actif en jeu pour servir de « producteur de ressources », une entité capable de fournir des matériaux au joueur après chaque raid. Les idées fusaient sans convaincre : des robots, des chats, voire des chats-robots. Le problème était purement technique et temporel : l'équipe artistique n'avait pas le temps de modéliser ces nouvelles créatures.
La réunion s'enlisait, jusqu'à ce que quelqu'un lève la main et dise, dans un moment de génie : « n'avons-nous pas un coq ? »
Ce qui ne devait être qu'une solution temporaire, un « maillage provisoire » destiné à être remplacé, s'est transformé en une caractéristique définitive. L'intégration de ce coq scanné a fonctionné au-delà des espérances, apportant une touche de vie organique et d'humour dans un monde dévasté. Coquillard est ainsi passé du statut de blague interne à celui de membre irremplaçable de l'univers d'ARC Raiders.
Une belle manière de rendre hommage à Håkan, le coq réel qui, sans le savoir, a prêté ses traits à l'un des compagnons les plus fidèles du jeu vidéo moderne et qui est utile à plus de sept millions de personnes désormais.
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