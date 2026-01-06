L'arme la plus utilisée d'ARC Raiders va radicalement changer

Embark Studios réagit aux retours des joueurs d'ARC Raiders. Face à la domination d'un explosif jugé trop puissant en PvP, les développeurs confirment qu'un nerf est en préparation. Voici les détails sur les changements à venir pour l'extraction shooter à succès.
Depuis son lancement le 30 octobre dernier, ARC Raiders connaît un démarrage spectaculaire
, s'octroyant même le titre de meilleur jeu multijoueur de l'année et fidélisant une base de joueurs solide, avec plus de 12 millions de joueurs selon les derniers chiffres. Cependant, aucun jeu en ligne n'est parfait dès sa sortie, et Embark Studios continue de travailler d'arrache-pied pour peaufiner l'expérience. Dans un extraction shooter où le risque de perdre tout son butin est permanent, l'équilibre des armes est crucial. C'est précisément sur ce point que les développeurs interviennent aujourd'hui, en ciblant un équipement spécifique qui terrorise actuellement la surface
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La Grenade télécommandée dans le viseur des développeurs
Dans l'arsenal varié mis à la disposition des Raiders pour combattre les ARCs ou s'affronter entre eux, un gadget sort du lot : la Grenade télécommandée. Les joueurs ont rapidement compris le potentiel dévastateur de cet explosif. Sa capacité à être déclenchée en plein vol permet d'infliger des dégâts massifs sans laisser à l'adversaire le temps de réagir ou de se mettre à couvert. Cette mécanique a créé un déséquilibre flagrant lors des affrontements PvP, poussant une partie de la communauté à réclamer des ajustements
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Face à la grogne montante sur les réseaux sociaux et les forums, Embark Studios a brisé le silence. Sur le Discord officiel du jeu, un utilisateur a directement interpellé l'équipe pour savoir si le coût de fabrication ou les dégâts de cet explosif allaient être revus. La réponse ne s'est pas fait attendre.
L'équipe étudie actuellement certaines modifications, notamment concernant les grenades télécommandées. Gardez un œil sur les annonces relatives au jeu pour rester informé des dernières mises à jour !
Cette déclaration de Lily, Community Manager, confirme que le studio est conscient du problème et que la domination de cet explosif touche à sa fin.
Un équilibre délicat entre coopération et compétition
L'enjeu pour Embark Studios est de taille. ARC Raiders abrite une communauté divisée en deux camps distincts,
ceux qui privilégient la coopération et l'entraide, et ceux qui chassent activement les autres joueurs pour voler leur butin. Créer un terrain de jeu équitable pour ces deux styles de jeu est un défi complexe. Heureusement, le studio a déjà prouvé sa réactivité en intégrant récemment un matchmaking basé sur l'agressivité, tentant ainsi de séparer les joueurs pacifistes des loups solitaires.Bien que les détails techniques du nerf de la Grenade télécommandée ne soient pas encore connus
, baisse des dégâts, réduction du rayon d'explosion ou augmentation du coût en ressources, il est certain que la méta des combats va évoluer. D'autres ajustements sont également prévus dans cette prochaine vague de correctifs, prouvant que le suivi du jeu est pris très au sérieux par les équipes de développement. En attendant, voici toutes les ressources nécessaires pour l'Expédition
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commentaires (7)
Perso je vais arrêter le jeu qui pourtant me plaisait, c'est devenu call of, tu fais tes quêtes, avec deux potes tranquillou, tu sors un dont shoot, tu te fais shooter direct a vu, sa camp les toits ou carrément les extractions a la 29 ème minutes.... Bref dommage que la commu soit devenu si toxique. Le pvp ne me dérangeait pas au début car CT cohérent, la c'est du n'importe quoi, autant retourner sur bf6.
Le Il Torro peut pourtant surprendre mais le temps avant déclenchement est sûrement le plus grand atout de la grenade
À mon avis, les dégâts de la grenade télécommandée devraient être réduits de 1/3 ou un peu plus, ou son temps de déclenchement impossible avant 6 secondes.
Alors avant de changer le grenade il faudrais déjà faire en sorte que les armes gris soit moins puissante et beaucoup moin que les armes communes rare ou épique car le stuff veux rien dire
Pour ma part ce n' est pas la grenade télécommande qui me pose probleme lors des affrontements mais la différence entre bouclier léger moyen et lourd y en a aucune‚ le sutureur ou la fondoir meilleur que la bettina valeur épique qui sert a rien meilleur que l'enclume voilà pour moi où il faut améliorer les différences sinon rien ne sert de se stuffé en épique qui demande beaucoup de ressources pour upé les armes etc etc
@turbot mitoyen
Si tu te fais fumer tout le temps, c’est que tu fais certainement la même chose aux autres joueurs...
Marre d arriver et de me faire tuer en 2 secondes ce jeu c est air raiders ou call of duty raiders