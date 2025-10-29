Embark Studio (ARC Raiders, THE FINALS) prépare déjà deux nouveaux jeux, dont un bien plus audacieux

Après le succès de THE FINALS et la sortie imminente d'ARC Raiders, Embark Studios confirme travailler sur deux nouveaux projets. L'un d'eux promet d'être bien plus « percutant » que leurs précédentes productions.
Alors que ARC Raiders
s'apprête à rejoindre le marché des extraction shooters, Embark Studios ne compte pas lever le pied. Le studio suédois, déjà à l'origine du très populaire THE FINALS
, a confirmé qu'il développait actuellement deux nouveaux jeux
, dont l'un se démarque par un ton plus « edgy », selon les mots de son PDG Patrick Söderlund.
Un projet plus audacieux, un autre plus classique
Lors d'un entretien accordé à The Game Business
, Patrick Söderlund est revenu sur l'évolution du studio
, le lancement d'ARC Raiders et les prochaines étapes de la société. Interrogé sur les futurs jeux en préparation, il a indiqué que deux projets étaient actuellement en phase de conception
.
C'est quelque chose d'ancré dans notre ADN. Cela ne veut pas dire qu'ils seront en ligne de la même manière que THE FINALS ou ARC Raiders. L'un des concepts que nous avons est, je dirais, bien plus audacieux que THE FINALS ou ARC Raiders. L'autre, peut-être, un peu plus conventionnel.
Ces deux jeux semblent encore loin de la sortie, mais leurs directions créatives laissent entrevoir une volonté de diversification
. L'un misera sur une approche plus expérimentale, tandis que l'autre devrait conserver une structure plus traditionnelle, sans pour autant abandonner l'ADN multijoueur cher à Embark.
Une ascension rapide pour Embark Studios
Fondé par d'anciens vétérans de DICE, Embark Studios s'est imposé en quelques années comme l'un des acteurs les plus innovants du FPS moderne
. Après un démarrage remarqué avec THE FINALS qui a séduit les joueurs avec une très belle maîtrise de la gestion et de la physique, le studio s'apprête à consolider sa réputation avec ARC Raiders
, un titre d'extraction en coopération misant sur une forte identité visuelle et une direction artistique marquée. En développement depuis plus de trois ans, les développeurs ont fait le choix de revoir totalement le principe du jeu, puisqu'ils n'étaient pas convaincu par son potentiel.
Les premiers retours autour du jeu après les tests sont prometteurs, et son lancement pourrait renforcer la position d'Embark sur la scène des shooters compétitifs
. Cette dynamique offre au studio une base solide pour expérimenter davantage sur ses futurs projets, qu'ils soient plus narratifs, plus sombres ou simplement plus décalés.
Rendez-vous ce 30 octobre donc, sur PC, PS5 et Xbox Series pour la sortie d'ARC Raiders. Notez que vous pouvez l'acheter tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose pour sur les plateformes suivantes :
- PC
- Édition Standard → 21,99 € au lieu de 40 €, soit 45 % de réduction.
- PlayStation
- Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
commentaire (0)