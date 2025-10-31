ARC Raiders : Comment agrandir la taille de sa réserve ?

Vous n'avez plus de place dans votre réserve ? Nous vous expliquons comment agrandir votre stash dans ARC Raiders, pour stocker encore plus de loot.

Comment agrandir sa réserve dans ARC Raiders ?





Comment gérer sa réserve ?











est un shooter d'extraction. Cela signifie que vous devez aller récupérer de nombreux objets pour des quêtes, ou dans le but de crafter des items plus puissants, comme des armes ou de l'équipement. Au fur et à mesure de vos pérégrinations, vous serez donc amené à stocker d'innombrables objets plus ou moins utiles, ce qui prendra de la place dans votre réserve, aussi appelée stash.Pour, vous avez besoin d'aller dans votre inventaire (depuis Speranza, évidemment). En haut de celui-ci, vous trouverez un petit bouton agrandir. Cliquez dessus pour avoir une offre d'amélioration.Ce système fonctionne par amélioration de 24 emplacements supplémentaires, mais cela a un coût. La première vous coûtera 5 000 Pièces, la seconde 10 000, la troisième 15 000. Le coût est exponentiel, il faudra donc avoir une belle réserve d'argent pourau maximum de sa capacité, qui est à plus de 280 à l'heure où ces lignes sont écrites. Mais il vous faudra plus de 000 000 Pièces pour l'améliorer, ce qui demande de bien économiser ses sous.Pour ne pas perdre toutes vos pièces tout de suite, nous vous conseillons de ne pas forcément prendre toutes les améliorations même si vous avez les fonds suffisants.Mieux vaut recycler ce qui peut l'être, ou vendre certains objets en début de partie, puisque vous n'aurez pas besoin de ces objets (les bleus notamment). Vous pouvez les vendre pour avoir des pièces et améliorer votre réserve plus tard, par exemple. Cela vous permettra de stocker de l'équipement de votre niveau, et lorsque vous aurez avancé, vous aurez une stash assez grande pour stocker encore plus d'équipements, et potentiellement valider plus rapidement certaines quêtes.Dans tous les cas, si nous mettons les objets de violet de côté, le loot reste assez facilement trouvable. Mieux vaut donc vendre ou recycler ce qui peut l'être pour gagner de l'espace, et des pièces, qui vous permettront d'acheter des objets, ouVoilà, vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir pour. Avoir des pièces et cliquer sur le bouton en étant dans son inventaire (depuis Sperenza).