ARC Raiders va détrôner Fortnite selon ce streamer

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 janvier 2026 à 16h40
L'ancien joueur professionnel et star du streaming Shroud aime vraiment ARC Raiders. Selon lui, le shooter d'extraction est destiné à surpasser des mastodontes comme Fortnite ou Apex Legends. Une prise de position tranchée qui suscite autant d'espoir que de scepticisme.
ARC Raiders va détrôner Fortnite selon ce streamer
C'est une déclaration qui n'est pas passée inaperçue dans la sphère vidéoludique. Shroud, figure emblématique du streaming et ancien pro de la scène esport, a jeté un pavé dans la mare en comparant le potentiel d'ARC Raiders à celui des plus grands jeux de service actuels. Depuis sa sortie le 30 octobre, le titre d'Embark Studios a su captiver une audience massive, et conserver ses joueurs, mais pour le streamer, ce n'est que le début d'une ascension qui pourrait bien redéfinir la hiérarchie des shooters en ligne.

Une prédiction audacieuse

shroud
Lors d'un récent live, Shroud n'a pas hésité à placer la barre extrêmement haut pour le jeu d'extraction. Alors que de nombreux concurrents peinent à maintenir leur base de joueurs quelques mois après leur lancement, ARC Raiders semble, selon lui, taillé pour la longévité et la domination du marché.

Voici ce qu'il a déclaré à sa communauté :
Ce jeu est définitivement le plus grand jeu depuis Fortnite, c'est sûr. Le seul autre jeu auquel je peux penser en cours de route est peut-être VALORANT ou Apex Legends. Mais je pense que ce jeu est plus grand que ces deux-là et le sera encore plus avec le temps.
Cette « hot take » a immédiatement enflammé les réseaux sociaux. Si certains fans partagent cet enthousiasme débordant, d'autres remettent en question la lucidité de cette analyse, soulignant le fossé qui sépare encore le nouveau venu des titans installés depuis des années.

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La réalité des chiffres face à l'engouement

Il est indéniable qu'ARC Raiders s'impose comme l'un des succès majeurs de 2025. Avec une rétention de joueurs impressionnante deux mois après sa sortie, là où d'autres shooters d'extraction s'effondrent, le titre d'Embark Studios prouve sa solidité. Cependant, affirmer qu'il est « plus gros » que Fortnite relève pour l'instant de la pure spéculation, voire du fantasme statistique.

Fortnite reste le jeu de tir live-service le plus prospère de tous les temps, ayant atteint des pics vertigineux de plus de 40 millions de joueurs simultanés. En comparaison, ARC Raiders a réalisé une performance remarquable sur Steam avec un pic de 481 000 utilisateurs simultanés, un score excellent mais qui reste très loin des standards du Battle Royale d'Epic Games.

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Embark Studios a néanmoins promis un soutien sur plusieurs années, avec des événements et des mises à jour régulières qui ont déjà commencé à enrichir l'expérience. Si le chemin pour détrôner Fortnite semble encore long, Shroud semble convaincu que la qualité intrinsèque du jeu finira par payer sur le long terme. Réponse dès ces prochains mois, avec le contenu qu'introduira Embark dans ARC Raiders. En attendant, voici toutes les ressources nécessaires pour l'Expédition.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Snow (invité) Le 06/01/2026 à 20:57

J'ai lus shroud, j'ai quitter direct.