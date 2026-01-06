ARC Raiders : Un film et/ou une série à venir ? Les offres ne manquent pas selon les développeurs

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 janvier 2026 à 14h29
Embark Studios a, récemment, indiqué avoir reçu des offres pour adapter ARC Raiders sur nos écrans.
ARC Raiders : Un film et/ou une série à venir ? Les offres ne manquent pas selon les développeurs
Ces dernières années, les adaptations cinématographiques de licences vidéoludiques se sont multipliées, alors que d'autres doivent encore arriver (God of War, Ghost of Tsushima, etc.). D'ailleurs, l'une des plus grandes surprises de 2025, ARC Raiders pourrait bien prendre le même chemin car plusieurs offres ont été faites à Embark Studios.

Des offres pour des projets d'adaptation concernant ARC Raiders

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En effet, comme indiqué par le PDG d'Embark Studios, Patrick Söderlund, dans une récente vidéo de GamesBeat, ARC Raiders semble intéresser de nombreuses entreprises du 7ème Art. Patrick Söderlund explique notamment qu'Embark Studios a reçu plusieurs offres pour adapter ARC Raiders en série télévisée et en film
Je ne saurais vous dire combien d'entreprises nous ont contactés pour adapter cette propriété intellectuelle en série télévisée [et] en film.
Un fait qui n'est pas si étonnant en réalité tant ARC Raiders rencontre un véritable succès depuis son lancement. Et, comme dit précédemment, il est devenu chose commune de voir des jeux vidéo se doter d'adaptation cinématographique, que ce soit en film ou série TV (Fallout, The Last of Us...). Pour autant, est-ce vraiment possible pour ARC Raiders

Miniature vidéo

Un projet d'adaptation faisable pour ARC Raiders ? 

Toujours selon Patrick Söderlund, il est tout à fait possible qu'une adaptation d'ARC Raiders voit le jour à l'avenir. D'après lui, cette IP/propriété intellectuelle « se prête très bien » à ce type de projet d'adaptation. Pour autant, cela ne semble pas être dans les plans actuels, d'autant plus que « cela doit être fait de la bonne manière ».

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Ainsi, comme vous l'aurez compris, un film ou une série TV ARC Raiders pourrait bien arriver sur nos écrans dans un futur plus ou moins lointain. Évidemment, si une telle adaptation est officialisée, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

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Rappelons, en guise de conclusion, qu'ARC Raiders est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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