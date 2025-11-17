ARC Raiders s'offre un nouveau record et poursuit son ascension surprise

Porté par une dynamique spectaculaire, ARC Raiders continue de grandir semaine après semaine. Le titre d'Embark Studios enchaîne les records et s'impose comme l'une des sensations multijoueur du moment et même de l'année, malgré une concurrence pourtant redoutable sur Steam.
Le phénomène ARC Raiders
ne montre aucun signe de ralentissement. Après un démarrage impressionnant, le shooter d'extraction confirme son statut de révélation avec une progression constante et une communauté particulièrement investie. Cette montée en puissance intrigue autant qu'elle témoigne de l'efficacité du bouche-à-oreille autour du jeu.
Une progression continue et inattendue
Trois semaines après sa sortie, ARC Raiders a atteint un nouveau pic avec 481 966 joueurs connectés simultanément sur Steam
, un record établi durant le dernier week-end. Cette croissance régulière s'inscrit dans une tendance visible depuis le lancement, où le jeu avait déjà réuni 100 000 joueurs en seulement 30 minutes
avant de doubler ce chiffre quelques heures plus tard.
Les statistiques montrent d'ailleurs une courbe soutenue durant les périodes chargées, avec de légers creux en début de semaine, avant que la fréquentation ne remonte naturellement. Un cycle qui démontre l'engagement solide de sa communauté.
Un engouement massif qui dépasse Steam
Le succès d'ARC Raiders ne se limite pas à la plateforme de Valve. Le jeu affiche déjà plus de quatre millions d'exemplaires vendus
et rassemble quotidiennement plus de 700 000 joueurs actifs
sur PC et consoles, comme l'a confirmé le studio peu après sa sortie. Le premier événement communautaire a d'ailleurs été terminé en moins de 24 heures
, preuve de la mobilisation générale.
Certains joueurs ne cachent pas leur surprise face à cette ascension fulgurante, surtout en pleine période de sorties majeures.
Une concurrence étonnamment en retrait
Alors que l'on pouvait s'attendre à une confrontation directe avec plusieurs mastodontes du marché, et donc faire baisse la fréquentation d'ARC Raiders, la situation est tout autre. Call of Duty : Black Ops 7 réalise un démarrage bien plus discret que prévu
, tandis que la version 1.0 d'Escape from Tarkov
subit un accueil désastreux marqué par une vague de critiques négatives.
Même Battlefield 6
, pourtant l'un des titres les plus attendus de l'année, n'a pas maintenu sa propre dynamique. Malgré un pic très élevé de 747 440 joueurs
, l'audience du FPS militaire d'EA a décliné dès les premières semaines, là où ARC Raiders suit une trajectoire totalement opposée.
Une trajectoire prometteuse mais encore incertaine
Reste à savoir combien de temps ARC Raiders parviendra à maintenir cette progression
. Les jeux-services connaissent souvent des cycles instables, et les succès rapides ne garantissent jamais une stabilité durable. Pour le moment, tous les signaux semblent au vert : une communauté active, des chiffres solides et une présence constante dans les tendances Steam.
Les joueurs savourent pleinement cette période, conscients d'assister peut-être à l'établissement d'une nouvelle licence forte pour Embark Studios. En attendant, vous pouvez retrouver nos guides ARC Raiders
, comme où trouver des abricots et des citrons
, mais aussi comment réinitialiser vos compétences
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commentaire (1)
Mérité pour cette masterclass