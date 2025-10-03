ARC Raiders reporté de trois ans, les développeurs expliquent pourquoi

Prévu à l'origine comme un pur jeu coopératif, ARC Raiders a connu une refonte radicale après que ses créateurs ont reconnu ne pas prendre de plaisir à y jouer. Embark Studios explique pourquoi ce pivot vers le PvPvE était devenu inévitable.

Un constat brutal , « ce jeu n'est pas fun »

Nous aimions chaque aspect de ce que nous essayions de concevoir. Mais après un long moment, nous avons dû admettre « Les gars, ce jeu n'est pas fun ».

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Du PvE pur au PvPvE compétitif











Un pari aujourd'hui validé par les joueurs

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Un lancement après six ans de développement

Révélé en grande pompe lors des Game Awards 2021, il y a près de quatre ans,par son trailer spectaculaire, mais aussi parce qu'il était développé par une équipe dirigée par Patrick Söderlund, un ancien de Battlefield. Pourtant, derrière les images prometteuses,Dans une interview accordée à Edge, le PDG Patrick Söderlund est revenu sur cette période difficile durant laquelle les équipes ont dû se remettre en cause :Le constat était partagé par l'executive producer Aleksandr Grondal, arrivé pour donner un coup de main dans les derniers mois de production. Selon lui, il y avait bien « des moments de plaisir », mais trop rares pour rendre l'expérience viable.À l'origine,, centrée sur l'entraide face à d'immenses machines inspirées de Shadow of the Colossus. Mais après plusieurs années de tests, les développeurs ont décidé de. Les équipes ont donc travaillé sur une refonte totale, en restant silencieux un long moment, le temps pour le studio de finalement sortir son premier jeu, THE FINALS, qui a été un succès.Ce choix a surpris, voire déçu une partie de la communauté, d'autant plus que plusieurs fondateurs d'Embark avaient quitté EA et DICE pour s'éloigner du PvP compétitif. Mais face à l'échec du prototype original,Malgré les critiques initiales, ce virage stratégique semble aujourd'hui porter ses fruits., et ARC Raiders figure désormais parmi les jeux les plus attendus sur Steam, à quelques jours de sa sortie. D'ailleurs, un nouveau test aura prochainement lieu, pour que tout se passe le mieux possible.Avec ses robots titanesques et son atmosphère singulière, le jeu a retrouvé une identité claire, capable de mêler émerveillement et adrénaline compétitive.ARC Raiders s'apprête désormais à sortir après un cycle de production particulièrement long, marqué par des doutes, des remises en question et une refonte complète de son ADN. La décision de transformer un PvE coopératif en PvPvE compétitif était risquée, mais elle pourrait bien avoir sauvé le projet.Les prochaines semaines diront si Embark Studios a fait le bon choix, mais une chose est sûre, les joueurs, eux, l'attendent de pied ferme. Rendez-vous le 30 octobre 2025, sur PC, PS5 et Xbox Series.