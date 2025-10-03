ARC Raiders reporté de trois ans, les développeurs expliquent pourquoi

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 03 octobre 2025 à 19h24
Prévu à l'origine comme un pur jeu coopératif, ARC Raiders a connu une refonte radicale après que ses créateurs ont reconnu ne pas prendre de plaisir à y jouer. Embark Studios explique pourquoi ce pivot vers le PvPvE était devenu inévitable.
ARC Raiders reporté de trois ans, les développeurs expliquent pourquoi
Révélé en grande pompe lors des Game Awards 2021, il y a près de quatre ans, ARC Raiders avait immédiatement marqué les esprits par son trailer spectaculaire, mais aussi parce qu'il était développé par une équipe dirigée par Patrick Söderlund, un ancien de Battlefield. Pourtant, derrière les images prometteuses, le jeu développé par Embark Studios ne parvenait pas à convaincre… même ses propres créateurs.

Un constat brutal , « ce jeu n'est pas fun »

preview2
Dans une interview accordée à Edge, le PDG Patrick Söderlund est revenu sur cette période difficile durant laquelle les équipes ont dû se remettre en cause :
Nous aimions chaque aspect de ce que nous essayions de concevoir. Mais après un long moment, nous avons dû admettre « Les gars, ce jeu n'est pas fun ».
Le constat était partagé par l'executive producer Aleksandr Grondal, arrivé pour donner un coup de main dans les derniers mois de production. Selon lui, il y avait bien « des moments de plaisir », mais trop rares pour rendre l'expérience viable.

Chargement du sondage...

0 votant

Du PvE pur au PvPvE compétitif

À l'origine, ARC Raiders devait être une expérience 100 % coopérative, centrée sur l'entraide face à d'immenses machines inspirées de Shadow of the Colossus. Mais après plusieurs années de tests, les développeurs ont décidé de basculer vers un modèle PvPvE extraction shooter. Les équipes ont donc travaillé sur une refonte totale, en restant silencieux un long moment, le temps pour le studio de finalement sortir son premier jeu, THE FINALS, qui a été un succès.

Ce choix a surpris, voire déçu une partie de la communauté, d'autant plus que plusieurs fondateurs d'Embark avaient quitté EA et DICE pour s'éloigner du PvP compétitif. Mais face à l'échec du prototype original, l'équipe n'a pas eu d'autre choix que de revenir vers ce qu'elle connaissait le mieux.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Un pari aujourd'hui validé par les joueurs

Malgré les critiques initiales, ce virage stratégique semble aujourd'hui porter ses fruits. Les tests techniques d'avril ont reçu un accueil positif, et ARC Raiders figure désormais parmi les jeux les plus attendus sur Steam, à quelques jours de sa sortie. D'ailleurs, un nouveau test aura prochainement lieu, pour que tout se passe le mieux possible.

À lire également

ARC Raiders annonce finalement un nouveau test, et ouvre ses précommandes

ARC Raiders annonce finalement un nouveau test, et ouvre ses précommandes

Avec ses robots titanesques et son atmosphère singulière, le jeu a retrouvé une identité claire, capable de mêler émerveillement et adrénaline compétitive.

Un lancement après six ans de développement

ARC Raiders s'apprête désormais à sortir après un cycle de production particulièrement long, marqué par des doutes, des remises en question et une refonte complète de son ADN. La décision de transformer un PvE coopératif en PvPvE compétitif était risquée, mais elle pourrait bien avoir sauvé le projet.

Les prochaines semaines diront si Embark Studios a fait le bon choix, mais une chose est sûre, les joueurs, eux, l'attendent de pied ferme. Rendez-vous le 30 octobre 2025, sur PC, PS5 et Xbox Series.

Miniature vidéo
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

ARC Raiders : Patch 1.36.0, le patch notes
ARC Raiders 07 juillet 2026

ARC Raiders : Patch 1.36.0, le patch notes

Une nouvelle mise à jour est disponible ce 7 juillet pour les joueurs d'ARC Raiders. Découvrez les changements et le patch notes de la version 1.36.0.
ARC Raiders déploie totalement le système anti-triche Denuvo pour protéger vos parties
ARC Raiders 01 juillet 2026

ARC Raiders déploie totalement le système anti-triche Denuvo pour protéger vos parties

Embark Studios durcit le ton face aux tricheurs sur ARC Raiders. Le déploiement du système anti-triche Denuvo est désormais terminé, mais le studio suédois promet que ce n'est que le début d'une vaste campagne pour garantir des parties équitables à sa large communauté.
ARC Raiders bouleverse totalement le système de récompenses de sa prochaine expédition
ARC Raiders 26 juin 2026

ARC Raiders bouleverse totalement le système de récompenses de sa prochaine expédition

Pour sa quatrième expédition, ARC Raiders repense entièrement son système de récompenses. Fini les points de compétence, place aux plans de fabrication et aux jetons premium. Une refonte pensée pour aider les nouveaux venus, mais qui suscite déjà de vives réactions au sein de la communauté des joueurs vétérans.

commentaires (4)

Avatar
Ali (invité) Le 08/10/2025 à 10:14

Perso j'en ai marre de ces jeux à la con qui sont des trucs sans âmes qu'on voit 10 fois par an. Vivement que cette mode des jeux fait pour faire 10 op sur twitch par des "joeurs" qui y foutent les pieds quelques heures le temps d'en faire vendre un max, pour ne plus les y voir dessus et que le studio se fasse du pognon un minimum.

Avatar
Merci (invité) Le 05/10/2025 à 11:55

Au moins ils ont été honnêtes avec eux même et ont préféré prendre leur temps et pas sortir un jeu qui ne leur convenait pas, j'ai hâte en tout cas

Avatar
Calimerp (invité) Le 04/10/2025 à 15:43

Mais quel titre racoleur. Encore un article useless

Avatar
Groute (invité) Le 03/10/2025 à 20:03

J'y ai joué a la beta et c'était vraiment fun, le gameplay, le gunplay, l'ambiance tout était extra, j'ai hâte de la sortie ça sent le jeu avec au moins 50 heures dessus