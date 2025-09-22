ARC Raiders annonce finalement un nouveau test, et ouvre ses précommandes

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 septembre 2025 à 19h21
Embark Studios organise un Server Slam pour ARC Raiders du 17 au 19 octobre sur consoles et PC. Une ultime phase de test ouverte à tous, avant la sortie officielle du jeu le 30 octobre.
ARC Raiders annonce finalement un nouveau test, et ouvre ses précommandes
ARC Raiders prépare son lancement avec une étape décisive : un Server Slam mondial qui se déroulera du 17 au 19 octobre. Ce test à grande échelle sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series et PC (Steam et Epic Games Store), sans aucune préinscription. Tout le monde pourra donc se plonger dans le monde dangereux d'ARC Raiders juste avant sa sortie.

Un test grandeur nature avant le lancement

Après le succès du Tech Test 2, qui avait réuni des centaines de milliers de joueurs au printemps dernier, et malgré l'annonce d'une date de sortie tardive, ARC Raiders est très attendu en ce mois d'octobre 2025. Embark Studios entend mettre ses serveurs à l'épreuve avec un ultime test. Le Server Slam permettra à tous les Raiders de revenir sur le champ de bataille et de tester de nouvelles mécaniques liées à la progression, au craft et aux quêtes.

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Ce test sera une opportunité idéale pour les nouveaux venus comme pour les vétérans de se plonger dans le gameplay PvPvE d'extraction qui définit ARC Raiders, où chaque escouade trace sa propre route dans un immense sandbox. Le but étant aussi de tester la fiabilité des serveurs, puisque le studio s'annonce à un afflux massif des joueurs lors du lancement. 

Une récompense exclusive pour les participants

Tous ceux qui prendront part au Server Slam recevront un sac à dos cosmétique exclusif, disponible au lancement officiel du jeu. Attention toutefois, la progression réalisée pendant le Server Slam ne sera pas transférée vers la version finale.

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Les joueurs obtiendront cet sac à dos exclusif.

Une vision claire pour le lancement

Embark Studios veut rassurer sa communauté et garantir un lancement fluide.
Nous sommes ravis d'accueillir les Raiders au Server Slam, c'est là que nous mettrons vraiment ARC Raiders à l'épreuve avant le lancement complet. Notre objectif est simple : faire en sorte que le 30 octobre, lorsque les serveurs seront mis en ligne, chaque joueur vive le jeu exactement comme nous l'avons prévu : peaufiné, équilibré et prêt à l'action. Merci de vous joindre à nous, préparons-nous à aller à la surface.
Qui plus est, le jeu est déjà disponible en précommande sur PlayStation 5, Xbox Series et PC (Steam & Epic Games Store). La version de base est vendue 39,99 € tandis que la version Deluxe l'est pour 59,99 €. Rendez-vous le 30 octobre sur les plateformes suscitées.

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commentaires (3)

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Ultimatrix (invité) Le 04/10/2025 à 19:00

Deux ans sans bon jeux. Et maintenant je me retrouve à partager mes semaines. Arc raiders, Battlefield 6, ready or not. On va pas se plaindre n'est-ce pas !!!.

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Qouitin (invité) Le 23/09/2025 à 17:10

Entre BF6 et ARC Raiders, je vais devoir trouver du temps pour ma femme pendant cette période

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Yes (invité) Le 22/09/2025 à 20:53

Oh ça c'est une bonne nouvelle ! Je l'attends trop pour jouer avec mes potes