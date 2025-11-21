ARC Raiders recalé par un enfant de 12 ans au début du projet

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 21 novembre 2025 à 17h48
Plébiscité par des milliers de joueurs à travers le monde, ARC Raiders est pourtant arrivé sur un marché débordant de jeux de science-fiction. D'ailleurs, ce « manque d'originalité » est à l'origine d'une anecdote étonnante.
ARC Raiders recalé par un enfant de 12 ans au début du projet
S'il recense certains comportements toxiques au sein de sa communauté, ARC Raiders reste avant tout un succès. Lancé le 30 octobre 2025, le titre d'Embark Studios a connu un excellent lancement qui a même été salué par Nexon, l'éditeur du titre.

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Pourtant, son univers futuriste et ses affrontements contre des ennemis robotiques venus de l'espace étaient loin d'emballer le public aux prémices du projet. 

ARC Raiders boudé à ses débuts 

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Robert Sammelin, le directeur artistique d'ARC Raiders, est d'ailleurs revenu sur ce point en révélant un détail choquant. Dans une série de vidéos présentant les coulisses du développement d'ARC Raiders, il a avoué que son enfant de 12 ans ne croyait pas au projet quand il lui en a parlé.

En effet, le genre de la science-fiction a déjà été très représenté dans le jeu vidéo avec des titres aussi variés que Halo, Mass Effect, Starfield, No Man's Sky ou encore The Outer Worlds. D'ailleurs, l'ado de Robert Sammelin n'a pas manqué de lui faire remarquer, non sans une pointe d'ironie, ce choix pour la création d'ARC Raiders 
Même mon enfant, qui avait 12 ans à l'époque pensait : « Oh ! Nouveau studio ? Jeu de science-fiction ? Très original ! »

La volonté de créer quelque chose d'original dans un marché pourtant très compétitif

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Entendre son propre enfant descendre son projet peut être très blessant vu d'un regard extérieur. Mais cette réaction est compréhensible dans un marché saturé de titres extraction shooter à la troisième personne proposant un univers de science-fiction. Malgré ce reproche, Robert Sammelin et son équipe ont continué de croire à cette idée. 

Miniature vidéo

« Nous voulions créer quelque chose d'entièrement original. Chacun avait une idée d'un univers fantastique, teinté de science-fiction, car c'est un genre rassurant et apprécié de tous, mais c'est aussi un défi de tracer sa propre voie. » Au final, cette combinaison d'idées originales et d'éléments rassurants est une réussite.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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