ARC Raiders confirme son lancement réussi avec des chiffres de ventes

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 novembre 2025 à 10h34
Le succès d'ARC Raiders dépasse toutes les attentes de Nexon, qui voit en cette nouvelle licence un pilier majeur de son catalogue pour les années à venir. Tout en signant son meilleur lancement mondial.
ARC Raiders confirme son lancement réussi avec des chiffres de ventes
Le studio Embark et sa maison mère Nexon peuvent avoir le sourire, ARC Raiders connaît un démarrage phénoménal, confirmant son statut de véritable phénomène sur la scène vidéoludique mondiale. Le jeu a dominé le classement des ventes Steam dès sa sortie et figure parmi les titres les mieux notés de l'année, un exploit rare pour une nouvelle licence, et surtout un multijoueur.

Une reconnaissance historique pour Nexon

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Dans son rapport financier du troisième trimestre 2025, Junghun Lee, président-directeur général de Nexon, a salué « le lancement le plus réussi de l'histoire mondiale de Nexon ». Une prouesse d'autant plus remarquable qu'il s'agit d'une création entièrement inédite signée Embark Studios, connu pour son approche audacieuse et son expertise technique.
Soutenu par un pipeline de contenu étendu jusqu'en 2026, nous pensons qu'ARC Raiders pourrait devenir un contributeur durable au portefeuille mondial de Nexon.
Selon la lettre aux actionnaires, le jeu a maintenu une position de tête sur le classement mondial des meilleures ventes Steam depuis son lancement, tout en bénéficiant d'un accueil très favorable du public et de la critique. Il affiche notamment une évaluation « Très positive » sur la plateforme de Valve et se classe parmi les titres les mieux notés de l'année. D'ailleurs, ARC Raiders a vendu 4 millions de copies en l'espace d'une dizaine de jours, avec un pic à 700 000 utilisateurs sur toutes les plateformes.

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Un avenir prometteur pour Embark Studios

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Embark ne compte pas s'arrêter là. La feuille de route de contenus additionnels s'étend déjà sur plusieurs mois, avec l'arrivée prochaine d'une nouvelle carte, de nouvelles machines Arc et de missions inédites. Objectif : maintenir l'engagement des joueurs et séduire de nouveaux venus.

Cette stratégie s'inscrit dans une vision à long terme pour faire d'ARC Raiders une expérience durable, capable de rivaliser avec les plus grandes licences de Nexon. L'éditeur mise clairement sur une dynamique d'évolution continue, soutenue par une communication maîtrisée et un rythme régulier de mises à jour.

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Disponible depuis le 30 octobre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, ARC Raiders a donc déjà prouvé qu'il pouvait concurrencer les plus grands. Nous vous proposons aussi quelques guides, comme trouver un collier de chien pour Coquillard. Reste à savoir si cela se confirmera sur la durée. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction :
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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