ARC Raiders promet une feuille de route massive pour ses prochaines mises à jour

Sept mois après son lancement, ARC Raiders s'apprête à dévoiler une nouvelle feuille de route inédite. Patrick Söderlund, le patron de Embark Studios, promet des annonces massives pour enrichir l'univers du jeu et répondre aux attentes grandissantes d'une communauté avide de nouveautés.

Sept mois après son lancement tonitruant, ARC Raiders a déjà épuisé le contenu de sa première feuille de route (depuis un mois), qui s'achevait avec la mise à jour majeure Riven Tides en avril. Conscient de l'appétit féroce des joueurs, Embark Studios prépare activement la suite. Patrick Söderlund, le président du studio, a récemment pris la parole pour rassurer la communauté et annoncer l'arrivée imminente d'un calendrier de déploiement particulièrement ambitieux, et ce, bien que les mises à jour de contenu ralentiront drastiquement.

Une nouvelle feuille de route bientôt partagée

Lors de son passage dans le podcast The Fourth Curtain, Patrick Söderlund s'est confié sur la gestion du contenu post-lancement. Le succès fulgurant du titre a placé le studio face à d'immenses responsabilités. Le dirigeant estime que l'équipe doit redoubler d'efforts pour offrir davantage d'activités aux joueurs. Il a même avoué avoir présenté ses excuses à la direction du projet, frustré par la lenteur relative du déploiement des nouveautés.

Je n'étais pas satisfait de la vitesse à laquelle nous construisions les choses et alimentions la communauté.

Il reconnaît toutefois que cette exigence est difficile à porter pour les développeurs qui travaillent déjà d'arrache-pied. Cette volonté d'accélérer ne doit pas occulter les défis techniques rencontrés en coulisses, notamment la lutte contre la triche. Sur ce point, le studio affirme avoir déployé des moyens colossaux pour assainir l'expérience de jeu. Si le problème n'est pas totalement éradiqué, les équipes promettent de ne rien lâcher pour garder une longueur d'avance sur les tricheurs.











Un avenir riche en contenu et en lore

La promesse principale reste l'arrivée imminente d'une nouvelle feuille de route officielle. Celle-ci devrait trancher avec les précédentes communications par son niveau de précision. Les joueurs sauront exactement à quoi s'attendre pour les mois à venir, mais aussi découvrir que la prochaine nouvelle carte n'arrivera pas avant octobre, comme le studio l'a déjà dévoilé.

Nous allons publier très prochainement une feuille de route officielle du contenu à venir afin que les gens sachent ce qu'ils attendent, avec plus de détails que ce que nous avons fait par le passé.

L'ambition ne se limite pas à de simples ajustements. Le président évoque un millier d'idées bouillonnantes au sein du studio. De nouvelles cartes, des types d'ennemis inédits et un approfondissement de l'univers narratif sont au programme. La fiction et le lore du jeu offrent un terrain de jeu immense que les créateurs comptent bien exploiter.

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À l'heure actuelle, la seule information dont nous disposons est que la mise à jour Frozen Tail, la plus ambitieuse à ce jour, arrivera en octobre, avec entre autres une nouvelle carte. Pour le reste, il faut attendre cette fameuse feuille de route. Embark Studios a également récemment dévoilé comment fonctionnait le matchmaking, balayant certaines suppositions.