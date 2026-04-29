ARC Raiders : La mise à jour Riven Tides déçoit les joueurs

Embark Studios vient de déployer Riven Tides, la conclusion de sa feuille de route pour ARC Raiders. Mais derrière les promesses d'une nouvelle carte et d'un ennemi redoutable, cette mise à jour déçoit une communauté déjà très inquiète pour l'avenir du jeu.

La conclusion tant attendue de la feuille de route Escalation d'ARC Raiders est enfin disponible. Embark Studios a officiellement lancé Riven Tides, marquant la fin d'un cycle de quatre mois de mises à jour majeures. Après Headwinds en janvier, Shrouded Sky en février et Flashpoint en mars, cette ultime étape devait représenter le plus grand ajout de contenu depuis le lancement du jeu. Pourtant, le résultat final semble bien loin des attentes suscitées par les annonces initiales, laissant de nombreux joueurs sur leur faim.

Une nouvelle carte qui manque de profondeur

Riven Tides introduit la première nouvelle carte depuis Stella Montis en novembre dernier. Bien que l'environnement côtier soit visuellement agréable, il ne justifie pas vraiment cinq mois d'attente. La zone se résume à quelques points d'intérêt clairsemés, dont un chantier naval et un hôtel, sans apporter de véritable vent de fraîcheur. Plus surprenant encore, malgré sa localisation en bord de mer, la carte n'exploite quasiment aucune mécanique liée à l'eau.











Les premiers visuels conceptuels laissaient présager l'émergence d'une menace colossale surgissant des flots. Au lieu de cela, la réalité s'avère bien plus fade pour les explorateurs.

Une menace ARC décevante et des quêtes sans saveur

La feuille de route promettait l'arrivée d'un nouvel ennemi ARC de grande envergure. Les joueurs se retrouvent finalement face à une machine flottante générique qui descend gracieusement, tire quelques éclairs, puis s'éloigne. Bien qu'il faille une bonne puissance de feu pour l'abattre, l'affrontement manque cruellement d'envergure.

Nous attendons tous qu'une créature aussi unique et cinématographique que le Leaper ou la Matriarche refasse surface.

Du côté des conditions de carte, la nouveauté annoncée se révèle mineure. Baptisée Beachcombing, elle s'apparente à un simple mini-jeu de chasse au trésor. Les nouvelles quêtes associées souffrent du même manque d'ambition, se limitant à des tâches basiques et très dirigistes, loin des défis complexes espérés par les joueurs de la première heure.

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Il faut espérer que la nouvelle feuille de route, qui devrait être dévoilée dans les jours ou semaines à venir, rassure la communauté, au risque de voir de nombreux joueurs finalement abandonner ARC Raiders, au profit d'autres jeux.

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