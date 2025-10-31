ARC Raiders : Où livrer les caisses de terrain ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 31 octobre 2025 à 16h49
Lors de vos voyages dans ARC Raiders, vous tomberez sur des caisses de terrain, que vous allez devoir livrer à des endroits bien précis (ou pour une mission). Nous vous disons tout à leur sujet.
ARC Raiders : Où livrer les caisses de terrain ?
Que ce soit pour une mission ou pour votre plaisir, il se peut que vous vous demandiez que faire avec les caisses métalliques que vous trouvez dans certains bâtiments, qui se portent, mais ne peuvent pas se ranger dans votre sac. Si vous n'avez toujours pas trouvé leur utilité, voici ce qu'il faut savoir au sujet de ces mystérieuses caisses de terrain dans ARC Raiders.

Que faire avec les caisses de terrain ?

Ces caisses métalliques, qui ressemblent à des batteries, se trouvent assez facilement dans ARC Raiders, et doivent être livrées à des endroits bien précis. Le but ? Récupérer des objets très intéressants, souvent du loot rares. Vous les trouverez toujours à proximité d'un dépôt de terrain, et ce n'est pas pour rien. C'est ici qu'elles doivent être livrées, dans une machine qui débloquera l'ouverture d'un conteneur à fouiller. Celui-ci renferme des armes, des munitions, des soins, et d'autres objets rares.

En bref, voici ce qu'il faut faire :
  • Ramassez la caisse
  • Cherchez un emplacement de dépôt de terrain (voir plus bas)
  • Livrez la caisse
  • Fouillez le conteneur
  • Repartez avec les poches pleines
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Si vous ne savez pas où trouver les dépôts de terrain, un article vous en dit plus sur le sujet. Mais sachez qu'il s'agit de bâtiments avec une antenne sur le toit, qui peuvent se repérer de loin.

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La quête avec la caisse de terrain

Au début de votre aventure, un défi vous demandera de livrer une caisse de terrain à un dépôt. Vous n'avez qu'à vous rendre dans l'un de ces lieux, chercher dans les environs (plusieurs spawnent par dépôt de terrain) et ensuite la livrer dans la machine qui doit l'accueillir. 

La mission sera automatiquement validée une fois que la caisse sera livrée, et même si vous n'arrivez pas à vous extraire, vous obtiendrez les récompenses liées à la mission puisque vous n'aurez rien à ramener. 

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N'hésitez pas à consulter nos autres guides ARC Raiders pour continuer à progresser dans ce shooter d'extraction.
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Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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