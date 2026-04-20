ARC Raiders montre en vidéo sa nouvelle carte, avec une date de sortie

Embark Studios fait monter la pression avec un nouveau teaser pour ARC Raiders. La prochaine mise à jour majeure, baptisée Riven Tides, dévoile enfin sa date de sortie et confirme l'arrivée très attendue d'une nouvelle carte située dans un complexe hôtelier abandonné.

Le Panorama Azzurro ouvre ses portes délabrées

Des nouveautés cosmétiques et une date de sortie confirmée











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Embark Studios continue de faire monter l'attente autour de son jeu de tir coopératif avec un tout nouveau teaser vidéo consacré à la mise à jour Riven Tides. En l'espace de quelques secondes,. Cet aperçu vient surtout valider des semaines de spéculations intenses de la part de la communauté concernant la prochaine zone d'exploration d'Le récent teaser vidéo de la nouvelle carte met en lumière. Cet hôtel avait déjà été subtilement évoqué dans de précédents indices disséminés par les équipes d'Embark Studios. Ce bâtiment, visiblement ravagé par le temps et les conflits,. Une révélation qui donne raison aux théories formulées par les joueurs depuis plusieurs semaines.À l'intérieur de l'édifice, les séquences partagées montrent des environnements particulièrement délabrés et les joueurs devront progresser dans des espaces confinés qui s'annoncent redoutables, pour des affrontements encore plus intenses que Stella Montis. Cet aperçu s'inscrit dans la droite lignée des teasings précédents, notamment ceux repérés après le déploiement de la mise à jour Flashpoint fin mars.Au-delà de la présentation de cette nouvelle carte intrigante,. Ces tenues devraient logiquement être proposées par le biais de la boutique, comme c'est déjà le cas pour de nombreux autres éléments cosmétiques du titre.Le point d'orgue de ce teaser reste la confirmation deCette annonce s'intègre parfaitement dans le calendrier habituel d'Embark Studios, qui privilégie généralement le mardi pour déployer ses patchs majeurs. Le studio avait d'ailleurs déjà laissé entendre que cette vague de contenu arriverait à la toute fin du mois, comme toutes les mises à jour majeures en 2026.Cette mise à jour ne se limitera d'ailleurs pas à cette carte. Les développeurs ont prévu d'introduire un nouvel ARC majeur, une nouvelle condition météorologique ou environnementale pour la carte, ainsi qu'une fenêtre d'expédition supplémentaire.est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, et que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction :