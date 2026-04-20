ARC Raiders montre en vidéo sa nouvelle carte, avec une date de sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 avril 2026 à 14h34
Embark Studios fait monter la pression avec un nouveau teaser pour ARC Raiders. La prochaine mise à jour majeure, baptisée Riven Tides, dévoile enfin sa date de sortie et confirme l'arrivée très attendue d'une nouvelle carte située dans un complexe hôtelier abandonné.
ARC Raiders montre en vidéo sa nouvelle carte, avec une date de sortie
Embark Studios continue de faire monter l'attente autour de son jeu de tir coopératif avec un tout nouveau teaser vidéo consacré à la mise à jour Riven Tides. En l'espace de quelques secondes, les développeurs confirment plusieurs éléments cruciaux tout en maintenant une part de mystère captivante. Cet aperçu vient surtout valider des semaines de spéculations intenses de la part de la communauté concernant la prochaine zone d'exploration d'ARC Raiders.

Le Panorama Azzurro ouvre ses portes délabrées

Le récent teaser vidéo de la nouvelle carte met en lumière la façade du Panorama Azzurro. Cet hôtel avait déjà été subtilement évoqué dans de précédents indices disséminés par les équipes d'Embark Studios. Ce bâtiment, visiblement ravagé par le temps et les conflits, confirme que la prochaine zone d'action prendra place dans un complexe côtier totalement abandonné. Une révélation qui donne raison aux théories formulées par les joueurs depuis plusieurs semaines.

Miniature vidéo

À l'intérieur de l'édifice, les séquences partagées montrent des environnements particulièrement délabrés et les joueurs devront progresser dans des espaces confinés qui s'annoncent redoutables, pour des affrontements encore plus intenses que Stella Montis. Cet aperçu s'inscrit dans la droite lignée des teasings précédents, notamment ceux repérés après le déploiement de la mise à jour Flashpoint fin mars.

Des nouveautés cosmétiques et une date de sortie confirmée

Au-delà de la présentation de cette nouvelle carte intrigante, la vidéo permet également de jeter un œil à de nouveaux skins inédits. Ces tenues devraient logiquement être proposées par le biais de la boutique, comme c'est déjà le cas pour de nombreux autres éléments cosmétiques du titre.

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Le point d'orgue de ce teaser reste la confirmation de la date de sortie de Riven Tides, officiellement fixée au 28 avril. Cette annonce s'intègre parfaitement dans le calendrier habituel d'Embark Studios, qui privilégie généralement le mardi pour déployer ses patchs majeurs. Le studio avait d'ailleurs déjà laissé entendre que cette vague de contenu arriverait à la toute fin du mois, comme toutes les mises à jour majeures en 2026.

Cette mise à jour ne se limitera d'ailleurs pas à cette carte. Les développeurs ont prévu d'introduire un nouvel ARC majeur, une nouvelle condition météorologique ou environnementale pour la carte, ainsi qu'une fenêtre d'expédition supplémentaire. 

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Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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