ARC Raiders : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit ARC Raiders.
Très attendu après avoir été annoncé en 2021, ARC Raiders
s'apprête à sortir. Avec des bêtas qui ont séduit, une grande partie de joueurs attend l'extraction shooter d'Embark impatiemment, malgré son prix
, contrairement à THE FINALS qui était gratuit. Quoi qu'il en soit, avant de passer par la case achat, certains se posent la question pour savoir quelles sont les configurations PC demandées pour faire tourner ARC Raiders
.
Configurations PC ARC Raiders
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de ARC Raiders, sachez qu'elles sont tout à fait abordables, puisqu'il ne faudra pas un processeur ultra récent, nid e carte graphique hors de prix. Normalement, tout le monde ou presque sera en mesure de faire tourner ARC Raiders convenablement lors de son lancement.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de ARC Raiders
ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Les détails des configurations minimale et recommandée
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|Configuration minimale
|Configuration recommandée
|Système d'exploitation
|Windows 10 ou version ultérieure 64 bits (dernière mise à jour)
|Windows 10 ou version ultérieure 64 bits (dernière mise à jour)
|Processeur
|Intel Core i5-6600K ou AMD Ryzen 5 1600
|Intel Core i5-9600K ou AMD Ryzen 5 3600
|Mémoire vive
|12 Go de mémoire
|16 Go de mémoire
|Carte graphique
|NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ou AMD Radeon RX 580 ou Intel Arc A380
|NVIDIA GeForce RTX 2070 ou AMD Radeon RX 5700 XT ou Intel Arc B570
|DirectX
|Version 12
|Version 12
|Réseau
|Connexion internet haut débit
|Connexion internet haut débit
La sortie d'ARC Raiders est programmée pour le 30 octobre 2025, sur PC, PS5 et Xbox Series. Il faudra débourser la somme de 39,99 € pour l'édition de base, mais notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous le proposer avec une petite réduction
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