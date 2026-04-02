ARC Raiders : La mise à jour Flashpoint règle enfin le plus grand défaut du jeu

La récente mise à jour d'ARC Raiders, nommée Flashpoint, apporte de nouveaux contenus, mais c'est une correction très attendue qui réjouit la communauté. Embark Studios s'attaque enfin au problème des apparitions tardives en partie, un défaut majeur qui frustrait les joueurs depuis le lancement du jeu d'extraction.
Depuis son lancement il y a un peu plus de cinq mois, le jeu de tir et d'extraction d'Embark Studios tente de fidéliser sa base de joueurs
. La dernière mise à jour d'ARC Raiders
était d'ailleurs particulièrement attendue, pour enfin ajouter de nouvelles choses, après quelques semaines d'accalmie, et la communauté a été servie. Flashpoint a effectivement apporté son lot de nouveautés comprenant de nouvelles armes, des menaces encore plus grandes, une condition de carte
, un projet
, et de nombreuses améliorations. Mais au-delà de ces ajouts de contenu, c'est une modification discrète dans les notes de mise à jour qui retient toute l'attention de la communauté
. Les développeurs ont enfin décidé de corriger l'un des problèmes les plus frustrants du titre.
La fin du cauchemar des apparitions tardives
Si vous avez passé du temps sur ARC Raiders, vous avez probablement déjà subi cette mécanique particulièrement punitive. Lors du lancement d'un raid, il n'était pas rare d'arriver sur la carte avec un chronomètre déjà amputé d'une dizaine de minutes
. Au lieu de profiter des trente minutes réglementaires pour explorer, accomplir vos objectifs et extraire votre butin, vous vous retrouviez avec seulement une petite vingtaine de minutes au compteur.
Cette situation posait un problème d'équilibrage majeur, surtout compte tenu de la taille imposante de certaines cartes du jeu. Le plus décourageant était de passer du temps à préparer un équipement optimal pour finalement atterrir dans une session où d'autres joueurs fouillaient les lieux depuis une dizaine de minutes. Ces adversaires avaient déjà eu le temps de récupérer les meilleures ressources et de s'installer en position de force, rendant la complétion de vos propres missions presque impossible, et la récupération de loot intéressant compliquée.
Un ajustement crucial pour l'équilibrage
Dans le patch notes de la mise à jour Flashpoint
, une ligne spécifique a redonné espoir aux vétérans du jeu.
Les joueurs qui construisent leur propre équipement sont plus susceptibles de rejoindre des serveurs neufs.
Jusqu'à présent, Embark Studios assumait ce système d'apparition en décalé. Il s'agissait d'une mécanique pensée pour maintenir les serveurs actifs et peuplés tout au long d'une session, rappelant le fonctionnement des personnages Scav dans Escape from Tarkov
. L'idée était de donner l'impression d'un monde vivant où les menaces peuvent surgir à tout moment
.
Cependant, la grogne de la communauté a fini par payer. Grâce à ce changement, l'investissement des joueurs est enfin respecté. Si vous dépensez votre monnaie en jeu et prenez le temps de configurer un arsenal complet, le système de matchmaking vous privilégiera pour intégrer une partie dès la première seconde
. De quoi trouver potentiellement le meilleur loot en premier.
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commentaires (3)
@ chien : Ça devrait être facile à définir, sauf si tu fais ton propre "free loot".
Intéressant, ça rend l'utilisation du free kit moins forte et encourage a sortir son loot, c'est cool surtout en fin de cycle
Comment ils définissent qu'on va faire une partie pour loot vs une partie fun elle aussi en free loot ?