ARC Raiders lance Flashpoint, l'une de ses plus grosses mises à jour (nouvelles armes, ARC inédit...)

Découvrez tous les changements et les nouveautés de la mise à jour 1.22.0 d'ARC Raiders, nommée Flashpoint, laquelle ajoute de nombreuses choses, et améliore d'autres points.

MàJ 1.22.0 Flashpoint ARC Raiders du 31 mars Nouveautés Condition de carte : Surveillance rapprochée - Opération ARC

ARC - Vaporisateur

Fusil à pompe énergétique légendaire - Dolabra

SMG munitions moyennes rare - Canto

Déployable rare - Bobine de surtension

Projet joueur : Antenne à gain élevé

Ajout des Shredders sur toutes les cartes

Bonus de récupération « Scrappy Feeding »

Ensemble Chasseur de guêpes

Ensemble Brigade Points forts du patch Augmentation de la valeur du butin dans toutes les salles verrouillées, avec une augmentation proportionnelle selon la rareté de la clé.

Les joueurs qui créent leur propre équipement sont plus susceptibles de rejoindre des serveurs frais.

Améliorations de l'artisanat.

Masquer l'interface (HUD) sur console. Changements d'équilibrage ARC Les Artificiers subissent désormais moins de dégâts lors des collisions et ne sont plus détruits instantanément à l'impact lorsqu'ils sont étourdis.

Réduction des chances que plusieurs lucioles apparaissent ensemble.

Réduction du temps nécessaire à l'ARC pour détecter les joueurs très proches devant eux. Objets Les augmentations gratuites peuvent désormais être recyclées en 6 pièces de plastique et 6 pièces de caoutchouc.

Les lucioles bénéficie d'une nouvelle fonctionnalité encore plus explosive. Cartes Augmentation de la valeur du butin dans toutes les salles verrouillées, avec une augmentation proportionnelle selon la rareté de la clé.

Augmentation du butin provenant des épaves de Baron.

Les joueurs qui créent leur propre équipement sont plus susceptibles de rejoindre des serveurs fraichement créés. Note des développeurs : Dans le cadre d'une réflexion continue sur l'utilisation des équipements gratuits et leur impact sur le jeu, nous allons orienter le matchmaking afin de placer les joueurs avec des équipements personnalisés dans des serveurs frais.



Cela ne sera pas garanti, car le choix de la carte, l'heure de la journée et la région continueront d'influencer le nombre de joueurs disponibles pour le matchmaking. Cela aura un impact sur les temps d'attente, que nous surveillerons attentivement.



Les équipements gratuits sont principalement conçus comme un filet de sécurité pour l'économie personnelle des joueurs. Avec ces kits, les joueurs prudents devraient pouvoir se reconstruire, accomplir quelques tâches ou progresser légèrement.



Contenu et corrections de bugs Animation Réduction des transitions brusques de pose lors du démarrage en sprint, amélioration des transitions de sprint et affinage des animations lors du passage de l'inactivité au mouvement.

Correction des tremblements de la tête de la Comète.

Correction d'un problème où le modèle de l'arme était mal positionné lors de l'animation automatique de rééquipement après avoir forcé une porte.

Correction d'un problème où les dégâts de feu déclenchaient des réactions d'impact de balle. Audio Amélioration de la stabilité du chat vocal de proximité.

Suppression des sons de vent en intérieur pour éviter toute confusion avec les sons générés par les joueurs (comme le pillage).

Correction de l'absence de son d'utilisation secondaire pour le noyau d'énergie ARC et rétablissement du son lors de la réparation de l'armure d'un autre joueur.

Amélioration de la clarté de l'audio positionnel des autres joueurs.

L'ouverture et la fermeture des portes sont audibles de plus loin.

Amélioration de l'audio directionnel pour les ARC volants.

Ajustement du filtrage directionnel des sons pour améliorer la clarté des sons provenant de derrière le joueur.

Amélioration du retour audio des impacts à longue distance avec l'ajout de variations pour les indicateurs d'impact de balle.

Réduction significative de la latence audio des armes. (Windows : uniquement sur les systèmes avec au moins 16 Go de RAM)

Amélioration de la réactivité des sons des armes à tir continu, réduisant le délai et la désynchronisation lors du relâchement de la gâchette.

Correction de l'absence de sons de navigation dans l'interface lors de l'utilisation d'une manette. ARC Amélioration du comportement des Comètes étourdies.

Amélioration de la sélection de cible des ARC, permettant de changer de cible plus facilement et de moins se focaliser sur la première cible.

Correction d'un problème où les ARC volants (notamment les Lucioles) apparaissaient dans les murs et attaquaient les joueurs depuis l'extérieur dans Stella Montis.

Toutes les interactions sont désormais désactivées lorsque vous êtes attrapé par une Tique, sauf celle permettant de vous en libérer. Personnalisation Correction d'un problème où certaines parties des coiffures Low Bun et Curly Mullet n'étaient pas animées.

Correction d'un problème où les barbes disparaissaient avec certains couvre-chefs. Gameplay Correction d'un problème permettant d'utiliser des tyroliennes ou des échelles en transportant des objets (ex : caisse de terrain). Les objets portés sont désormais lâchés lors de l'utilisation.

Correction d'un problème où les joueurs rejoignant une partie à la fin de la fenêtre de connexion tardive pouvaient voir un ARC apparaître immédiatement sur eux.

Ajout d'une assistance à la visée à la manette pour les pattes et le noyau des Bondisseurs.

Correction d'un problème où des dégâts de chute pouvaient être subis en tentant de franchir une Comète.

Les fusées éclairantes Remote Raider peuvent désormais être désamorcées avec la compétence Mine Sweeper.

Correction d'un problème où l'utilisation des clics gauche/droit à mains nues pouvait retarder ou empêcher l'équipement d'une arme, d'un outil ou d'un objet rapide.

Correction d'un problème où les éliminations avec la Brûleuse ou la grenade à fragmentation ne comptaient pas pour le succès « Horseshoes and Hand Grenades ». Cartes Les Broyeurs sont désormais ajoutés à toutes les cartes (uniquement dans certaines conditions sur Champ de bataille du barrage).

Correction d'un cas où les joueurs pouvaient sortir des limites dans le tutoriel. Champ de bataille du barrage Ajout de nouveaux points d'apparition de Sentinelles.

Ajustement des zones pour les Bondisseurs, Bombardiers et Bastions afin d'améliorer la navigation.

Correction de divers problèmes de clipping, d'objets flottants et de trous dans le terrain. Ville enfouie Correction de plusieurs endroits où les joueurs pouvaient rester bloqués.

Ajout de nouveaux points d'apparition de Sentinelles et amélioration de la cohérence des apparitions.

Ouverture de certaines rues de la vieille ville pour permettre à l'ARC de se déplacer plus librement.

Ajustement des zones pour les Bondisseurs, Bombardiers et Bastions afin d'améliorer la navigation et la variété.

Augmentation de la variété des Bondisseurs, Bombardiers, Bastions et Artificiers pendant la condition de carte Raid nocturne. Portail bleu Ajout de nouveaux points d'apparition de Sentinelles.

Ajustement des zones pour certains ennemis de grande taille afin d'améliorer la navigation.

Réduction du nombre de Comètes pendant la condition de carte Ouragan.

Locked Gate Certaines entrées secondaires se déverrouillent désormais avec la porte principale, Les codes de sécurité proviennent désormais des imprimantes de code au lieu des conteneurs, Les codes de sécurité expirent lors de l'extraction.

Port Spatial Correction de plusieurs cas d'objets flottants et de clipping.

Ajout de nouveaux points d'apparition de Sentinelles.

Correction de cas où les joueurs restaient bloqués dans les cages d'ascenseur.

Ajout de nouveaux emplacements d'apparition de champignons pour améliorer la disponibilité des ressources.

Augmentation des chances d'obtenir du butin de haut niveau en complétant l'activité sur le toit pendant la condition de carte Launch Tower Loot.

Ajout d'un délai après l'activation de la dernière antenne avant l'ouverture du bunker pendant la condition Bunker Caché. Stella Montis Correction d'un mur manquant dans le hall de sécurité. Mouvement Correction d'un problème où les personnages ne se tournaient pas immédiatement vers les échelles en s'alignant pour grimper.

Correction d'un problème où le sprint pouvait être relancé et annulé en maintenant tir et sprint en même temps. Performance Amélioration du streaming des textures pour réduire les ralentissements et le rendre plus réactif sur les systèmes moins puissants ; correction des calculs de streaming pour respecter l'échelle des composants.

Optimisation des calculs de streaming des textures pour améliorer les performances et réduire les saccades.

Optimisation des performances CPU. Rendering Réduction de l'apparition brutale des ombres.

Réduction de l'apparition brutale de la végétation et des débris.

Correction des ombres scintillantes de la végétation.

Mise à jour d'Intel XeSS vers la version SDK 2.1.1.

Mise à jour d'AMD FSR vers la version SDK 2.1.0.

Ajustement d'AMD FSR pour améliorer la réactivité et la clarté de l'image. Quête Correction d'un problème où des objets étaient consommés incorrectement lors d'interactions dans la quête « After Rain Comes ».

Correction de problèmes de synchronisation des effets dans la quête « A Dead End ».

Refonte du suivi des quêtes pour éviter un problème pouvant bloquer la progression dans certains cas et améliorer la lisibilité. Les barres de progression indiquent désormais ce qui peut être perdu en cas d'échec de l'extraction. Stabilité Résolution d'un crash pouvant survenir dans le tutoriel.

Correction d'un crash rare pouvant se produire lors du chargement d'une session Practice Range. UI Cocher une option de matchmaking (Remplir l'escouade ou Solo vs Escouade) désactive désormais l'autre.

Améliorations de l'artisanat : Acquisition rapide des matériaux manquants directement depuis l'interface d'artisanat. Recyclage, raffinage ou achat des matériaux manquants désormais disponibles dans la même fenêtre pour compléter la fabrication.

La fenêtre d'aperçu d'achat affiche désormais un détail du contenu des packs.

Le minuteur de matchmaking est maintenant affiché en bas de tous les écrans à côté de la destination sélectionnée.

Correction d'un problème où le dépassement de stockage pouvait être affiché incorrectement lors du retrait de mods depuis l'écran d'inspection.

L'onglet boutique affiche désormais un indicateur de nouveaux objets lors du renouvellement de la rotation.

Les prix des packs affichent désormais la valeur totale du contenu.

Correction de l'inversion du zoom caméra à la manette sur les écrans Deck et boutique.

Correction de textes d'action manquants pour plusieurs objets lançables ; les invites s'affichent désormais correctement.

Ajout d'une option pour modifier la visibilité du HUD dans les options de gameplay sur console (également accessible avec F10 sur PC).

Options disponibles : Visible Réticule et interactions uniquement Réticule uniquement Caché

L'écran d'inventaire affiche désormais la valeur du stockage.

Signaler une barricade affiche désormais le marqueur au niveau du réticule au lieu d'être décalé.

Les emotes dans la personnalisation du personnage affichent désormais une icône de roue indiquant leur emplacement.

Les prix des packs affichent désormais la valeur totale du contenu.

La fenêtre d'achat affiche désormais le détail du contenu.

L'écran de personnalisation affiche désormais un aperçu du pack. VFX Correction d'un problème où le laser de la Sentinelle était plus court que sa portée de détection dans certains cas.

Correction d'un problème où les effets visuels des dégâts de l'ARC pouvaient être visibles à travers les murs dans certaines situations.

Après plusieurs mises à jour jugées décevantes par les joueurs,. Embark Studios vient de publier, qui permet d'ajouter deux armes, un ARC, une condition de carte, et projet, mais surtout, de nombreuses améliorations de qualité de vie, qui devraient faire plaisir aux joueurs.Une mise à jour qui devrait donc faire plaisir aux joueurs, qui pourrait faire massivement leur retour, avant la nouvelle carte qui arrivera en avril. En attendant, vous pouvez retrouver l'entièreté duci-dessous.