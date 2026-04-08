ARC Raiders : La MàJ 1.23.0 est enfin là, et corrige plusieurs soucis

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 08 avril 2026 à 11h25
Embark Studios vient de publier la mise à jour 1.23.0 d'ARC Raiders, avec 24 petites heures de retard. Rien de très grave néanmoins puisque cette mise à jour vise essentiellement à corriger des soucis.
ARC Raiders : La MàJ 1.23.0 est enfin là, et corrige plusieurs soucis
Une semaine après la mise à jour majeure Flashpoint, ARC Raiders accueille une nouvelle mise à jour, qui vise à corriger plusieurs soucis remontés par la communauté depuis. Mais pour tout savoir, vous pouvez découvrir le contenu et le patch notes de la mise à jour 1.23.0 publiée ce 8 avril sur toutes les plateformes.

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Patch 1.23.0 d'ARC Raiders

ARC

  • Correction d'un problème qui faisait que les Artificiers utilisaient un son d'alerte de combat incorrect.

Gameplay

  • Correction d'un problème où deux grenades à déclenchement pouvaient parfois infliger trois fois les dégâts lorsqu'elles explosaient côte à côte.
  • Correction d'un problème empêchant l'utilisation immédiate des objets lorsque l'on maintenait le tir et que l'on changeait vers eux.
  • Correction d'un problème où les armes et objets se déclenchaient automatiquement.
  • Correction d'un problème de changement d'épaule où la caméra restait bloquée d'un seul côté.
  • Correction d'un exploit permettant d'utiliser un Séparateur Enclume sans subir la pénalité de dispersion.
  • Les barricades ne peuvent plus être placées sur les tyroliennes.

Cartes

  • Correction d'un problème où les joueurs pouvaient prendre feu en dehors de la pièce verrouillée dans Medical Research sur Stella Montis.
  • Correction d'un endroit sur Stella Montis où les joueurs pouvaient être touchés à travers le sol.
  • Correction d'un problème où certains escaliers étaient absents dans Ville enfouie.
  • Correction de cas où l'imprimante de code ne pouvait pas être utilisée pendant l'événement Locked Gate.

Observation accrue

  • Modification de la vitesse de déplacement des Artificiers et des Vaporizers afin qu'ils ne se comportent plus de manière étrange lorsqu'ils sont inactifs.
  • Correction d'un problème où les joueurs reconnectés ne voyaient pas correctement les plateformes de l'Assessor.
  • Correction d'un problème où les Vaporizers restaient bloqués en s'approchant d'un Assessor.
  • Correction d'un problème empêchant un Assessor de retourner en orbite.
  • Correction d'un problème où les plateformes de brèche pouvaient se casser sur un Assessor en spammant les actions Breach & Search, empêchant son retour en orbite.
  • Tous les ARC invoqués par l'Assessor quitteront désormais correctement la zone et disparaîtront s'ils restent inactifs trop longtemps.
  • Le marquage d'un Assessor sur la carte reflète désormais correctement sa position réelle.
  • Correction d'un problème où les joueurs pouvaient rester bloqués en sautant d'une plateforme à une autre sur un Assessor.
  • Correction d'un emplacement dans Ville enfouie où un Assessor et une sonde pouvaient apparaître au même endroit.

Autres

  • Correction d'un problème où l'interface d'amélioration d'armes affichait des niveaux incorrects.
  • Correction d'un problème rendant les visières de casque totalement transparentes.
  • Correction de certains cas où des effets visuels pouvaient provoquer des crashs. Nous continuons d'enquêter sur tous les cas provoquant des crashs.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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