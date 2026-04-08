ARC Raiders : La MàJ 1.23.0 est enfin là, et corrige plusieurs soucis

ARC Raiders : Patch 1.36.0, le patch notes
Une nouvelle mise à jour est disponible ce 7 juillet pour les joueurs d'ARC Raiders. Découvrez les changements et le patch notes de la version 1.36.0.
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Patch 1.23.0 d'ARC Raiders
ARC
- Correction d'un problème qui faisait que les Artificiers utilisaient un son d'alerte de combat incorrect.
Gameplay
- Correction d'un problème où deux grenades à déclenchement pouvaient parfois infliger trois fois les dégâts lorsqu'elles explosaient côte à côte.
- Correction d'un problème empêchant l'utilisation immédiate des objets lorsque l'on maintenait le tir et que l'on changeait vers eux.
- Correction d'un problème où les armes et objets se déclenchaient automatiquement.
- Correction d'un problème de changement d'épaule où la caméra restait bloquée d'un seul côté.
- Correction d'un exploit permettant d'utiliser un Séparateur Enclume sans subir la pénalité de dispersion.
- Les barricades ne peuvent plus être placées sur les tyroliennes.
Cartes
- Correction d'un problème où les joueurs pouvaient prendre feu en dehors de la pièce verrouillée dans Medical Research sur Stella Montis.
- Correction d'un endroit sur Stella Montis où les joueurs pouvaient être touchés à travers le sol.
- Correction d'un problème où certains escaliers étaient absents dans Ville enfouie.
- Correction de cas où l'imprimante de code ne pouvait pas être utilisée pendant l'événement Locked Gate.
Observation accrue
- Modification de la vitesse de déplacement des Artificiers et des Vaporizers afin qu'ils ne se comportent plus de manière étrange lorsqu'ils sont inactifs.
- Correction d'un problème où les joueurs reconnectés ne voyaient pas correctement les plateformes de l'Assessor.
- Correction d'un problème où les Vaporizers restaient bloqués en s'approchant d'un Assessor.
- Correction d'un problème empêchant un Assessor de retourner en orbite.
- Correction d'un problème où les plateformes de brèche pouvaient se casser sur un Assessor en spammant les actions Breach & Search, empêchant son retour en orbite.
- Tous les ARC invoqués par l'Assessor quitteront désormais correctement la zone et disparaîtront s'ils restent inactifs trop longtemps.
- Le marquage d'un Assessor sur la carte reflète désormais correctement sa position réelle.
- Correction d'un problème où les joueurs pouvaient rester bloqués en sautant d'une plateforme à une autre sur un Assessor.
- Correction d'un emplacement dans Ville enfouie où un Assessor et une sonde pouvaient apparaître au même endroit.
Autres
- Correction d'un problème où l'interface d'amélioration d'armes affichait des niveaux incorrects.
- Correction d'un problème rendant les visières de casque totalement transparentes.
- Correction de certains cas où des effets visuels pouvaient provoquer des crashs. Nous continuons d'enquêter sur tous les cas provoquant des crashs.
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