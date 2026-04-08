ARC Raiders a commencé le teasing de sa nouvelle carte, et vous n'avez probablement rien vu

La récente mise à jour Flashpoint d'ARC Raiders ne se contente pas d'ajouter des armes et des cosmétiques. Embark Studios a discrètement glissé de précieux indices sur l'écran de sélection des cartes, annonçant l'arrivée imminente d'une toute nouvelle zone d'exploration pour la prochaine mise à jour, Riven Tides.
Une semaine après l'arrivée de la mise à jour Flashpoint, les joueurs ont pu se faire la main en maitrisant les nouvelles armes, la nouvelle menace ARC, mais surtout la condition de carte Observation accrue
, probablement l'une des plus dures d'ARC Raiders
. Mais ce que les joueurs n'ont peut-être pas vu, c'est le teasing de la nouvelle carte, la sixième, qui semble avoir déjà débuté
.
Un secret bien gardé sur l'écran de sélection
Pour découvrir ce petit teasing, il suffit de se rendre sur l'écran de sélection de carte lors du prochain lancement de votre session. Dans le coin inférieur gauche de la carte du monde, les équipes de développement ont silencieusement ajouté une série de notes manuscrites
, d'objets récupérés lors de précédentes expéditions et de photographies inédites. Ces éléments pointent tous vers une direction précise pour le déploiement de Riven Tides
, la prochaine grande étape du jeu prévue pour plus tard dans le mois.
Il s'agira du premier environnement inédit ajouté au jeu depuis le lancement de la zone Stella Montis, en novembre dernier
. Les joueurs qui scrutent les moindres détails de cet univers post-apocalyptique avaient d'ailleurs identifié ce secteur comme une destination hautement probable depuis plusieurs mois et le partage de la feuille de route
.
Des indices pointant vers un complexe hôtelier ?
La zone ciblée se situe à proximité de Volcano Rise, au sud de Ville enfouie
. Nous pouvons y observer le croquis d'une digue partiellement détruite le long d'une bande côtière. Cependant, les nouveaux éléments épinglés sur le tableau de bord sont bien plus révélateurs qu'un simple dessin au fusain. Des documents rédigés en anglais et en italien font explicitement mention d'un hôtel et d'un système de grues
. Plus intrigant encore, une annotation pointe directement vers une photographie accrochée au tableau avec une mention très claire « look like this
», traduit par « ça ressemble à ça
».
Pour renforcer cette piste, divers objets directement liés au domaine de l'hôtellerie ont fait leur apparition
. Les joueurs peuvent ainsi examiner une clé de chambre traditionnelle ainsi qu'une pancarte demandant de ne pas déranger. Ce dernier objet présente d'importantes traces de brûlures, suggérant qu'il a subi les affres du feu avant d'être récupéré par un pilleur et ramené en sécurité à la base de Speranza.
Cette accumulation de preuves matérielles constitue l'indice le plus flagrant jamais laissé par le studio concernant la future destination des joueurs. L'ensemble de ces découvertes correspond parfaitement aux rumeurs et aux bribes d'informations récoltées jusqu'à présent par la communauté. En orientant l'attention vers un décor côtier en ruines et un complexe hôtelier ravagé par les flammes, le titre promet de renouveler drastiquement son approche visuelle et tactique
.
L'attente ne devrait plus être très longue, puisque le déploiement de Riven Tides est programmé pour plus tard dans ce mois
, mais aucun date de sortie n'a pour le moment été donnée. Nul doute que le teasing de la sorte continuera ces prochains jours, avant d'avoir des informations plus concrètes.
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commentaires (2)
Je rejouerai quand il y aura un serveur PVE !!!!!
J'avais même pas vu mdr alors que j'y joue tous les jours