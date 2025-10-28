ARC Raiders : Heure de sortie en France et prétéléchargement sur PC, PS5 et Xbox Series

En amont de la sortie officielle de ARC Raiders, Embark Studios a communiqué l'heure de sortie en France, mais aussi de son prétéléchargement, afin que chacun puisse en profiter le plus vite possible aussi bien sur PC que sur consoles.
Plus de trois ans après son annonce et une très grande attente, à la suite des différents tests qui ont tous été positifs, ARC Raiders
est sur le point de se lancer, aussi bien sur PC que sur consoles, à savoir la PlayStation 5 et la Xbox Series. Naturellement, de nombreux joueurs se demandent à partir de quelle heure il sera possible de jouer à ARC Raiders en France
.
À quelle heure sort ARC Raiders ?
L'heure de sortie
est très importante puisqu'il s'agit du moment à partir duquel il vous sera possible de lancer ARC Raiders
. Bien que certains studios proposent des heures de sorties décalées en fonction de la plateforme, Embark a fait le choix de proposer son jeu en même temps, sans distinction. L'autre bonne nouvelle est qu'il ne faudra pas patienter trop longtemps, étant donné qu'il sortira en fin de matinée.
En bref, voici les heures de sorties d'ARC Raiders
, selon la plateforme :
- PS5 → 11 heures le 30 octobre.
- Xbox Series → 11 heures le 30 octobre.
- PC → 11 heures le 30 octobre.
Prétéléchargement d'ARC Raiders
La dernière très bonne nouvelle, puisqu'il n'y a que des bonnes nouvelles concernant le jeu, est que les développeurs ont d'ores et déjà rendu disponible le prétéléchargement d'ARC Raiders
.
Tous les joueurs qui ont précommandé le jeu
, ou qui le feront avant le 30 octobre seront en mesure de prétélécharger le jeu, pour gagner du temps lors de la sortie. Et ce, sur toutes les plateformes (PC, PS5 et Xbox Series).
Peut-on y jouer en avance ?
Comme cela peut souvent être le cas en achetant une édition spéciale, il est logique que la question se pose. Mais étant donné que le studio souhaite un jeu équitable, il ne sera pas possible de jouer à ARC Raiders en avance
. Tout le monde est logé à la même enseigne, et les serveurs ouvriront le 30 octobre, à partir de 11 heures, en France
.
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commentaires (3)
Toujours pas dispo sur xbox
Lol met ton loot epic en first j'arrive te loot
Sacré économie votre site, cest moins chere sur steam ^^