ARC Raiders : Embark Studios s'excuse après l'annonce de la date de sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 juin 2025 à 19h23
Alors que cela aurait dû être une excellente nouvelle pour les joueurs, une grande partie a été déçue de l'annonce de la date de sortie d'ARC Raiders. À tel point que le studio s'est excusé.
ARC Raiders : Embark Studios s'excuse après l'annonce de la date de sortie
La révélation de la date de lancement d'ARC Raiders, le nouveau shooter extraction d'Embark Studios, a tourné à la déception pour certains joueurs lors du Summer Game Fest. Après avoir suscité une vague d'espoir à cause d'un ARG mal interprété par la communauté, le studio vient d'adresser officiellement ses excuses, expliquant avoir « mal géré la montée en puissance du teasing ».

Une confusion autour du teasing

En mai dernier, la communauté d'ARC Raiders s'était fortement emballée après avoir découvert une mystérieuse mise à jour Steam menant vers un site affichant un compte à rebours. Celui-ci se terminait le 6 juin, jour même du Summer Game Fest.

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Sans date de lancement officielle jusqu'alors, de nombreux joueurs en ont déduit qu'ARC Raiders pourrait sortir par surprise pendant l'événement ou au moins annoncer une bêta immédiate. Finalement, le Summer Game Fest n'aura apporté qu'une simple révélation de la date officielle de lancement : le jeudi 30 octobre. Loin du shadow drop attendu, cette annonce a engendré frustration et déception, alors qu'elle reste néanmoins une bonne nouvelle.

Embark Studios présente ses excuses à la communauté

Conscient du malaise, Embark Studios a rapidement réagi via son serveur Discord en publiant un message officiel afin de clarifier la situation et de présenter ses excuses aux joueurs :
En prévision de la révélation de la date de sortie d'ARC Raiders, nous avions mis en ligne un compte à rebours jusqu'au 6 juin. Cela a donné la fausse impression d'un lancement surprise du jeu. Au lieu de cela, vous avez découvert qu'ARC Raiders arrivera le 30 octobre, transformant notre teasing en un simple compte à rebours vers un autre compte à rebours. La frustration et la déception qui ont suivi sont entièrement de notre faute. 
L'équipe explique que l'intention était avant tout ludique, motivée par l'enthousiasme sincère d'avoir enfin une date précise à communiquer :
Le teasing que nous avons mis en place venait d'une véritable excitation. Mais il est clair que ce que nous pensions amusant et enthousiasmant a été perçu comme trompeur et frustrant par nombre d'entre vous. Nous comprenons parfaitement pourquoi. Nous avons mal géré la montée en puissance du teasing, nous avons mal lu la situation, et nous sommes profondément désolés d'avoir causé cette déception.
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Le studio promet un jeu finalisé à la hauteur des attentes

Malgré cet incident regrettable, Embark Studios réaffirme sa détermination à livrer un jeu à la hauteur des espérances des joueurs. Le temps supplémentaire avant la sortie officielle permettra ainsi de peaufiner davantage ARC Raiders :
Nous savons que les jeux vivent et meurent selon leur finition, leur équilibre et leur plaisir à long terme. Ce temps supplémentaire est nécessaire pour répondre à vos attentes.
La communauté pourra finalement découvrir pleinement ARC Raiders le 30 octobre prochain. Et la frustration de la non-sortie dans la foulée devrait vite être oubliée.

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Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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