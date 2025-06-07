ARC Raiders a une date de sortie, mais elle ne plaît pas aux joueurs

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 juin 2025 à 00h17
C'était l'une des annonces les plus attendues du Summer Game Fest et elle a presque eu lieu. Si nous avons bien une date de sortie pour ARC Raiders, celle-ci n'est pas celle attendue des joueurs...
ARC Raiders a une date de sortie, mais elle ne plaît pas aux joueurs
ARC Raiders est un jeu de type shooter d'extraction, qui a séduit la communauté lors de son dernier test. À tel point que tout le monde attendait des nouvelles lors du Summer Game Fest, et même une sortie dans la foulée, puisque c'est ce qu'avait fait Embark Studios pour THE FINALS. Malheureusement, cela ne se reproduira pas. Mais nous avons tout de même une date de sortie.

Rendez-vous cet automne

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Il faudra patienter encore quelques mois pour rejouer à ARC Raiders, puisque les développeurs n'ont pas annoncé la surprise de la sortie dans la foulée. Au contraire, il faudra être très patient, puisque ARC Raiders sortira le 30 octobre. Quelques jours seulement après le lancement de Marathon, un autre jeu de tir et d'extraction.

Quoi qu'il en soit, la communauté pourra se réjouir avec une nouvelle bande-annonce. 

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Sortie sur toutes les plateformes

L'autre bonne nouvelle est que ARC Raiders sortira sur PC, mais aussi PS5 et Xbox Series dès cette date. Après des tests réussis, qui ont vu de nombreux joueurs rejoindre l'expérience, il n'y a plus qu'à espérer une bêta ouverte cette été pour faire passer le temps.

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Bien que les joueurs soient déçus de devoir patienter encore quelques mois, nous avons maintenant une date de sortie, et nous savons quand arrivera ce jeu très, très attendu.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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