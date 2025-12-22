ARC Raiders : Découvrez les Épreuves de la semaine 9 (22-29 décembre) et nos astuces

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 décembre 2025 à 16h12
De nouvelles Épreuves sont disponibles dans ARC Raiders, vous demandant d'effectuer quelques tâches spéciales pour gagner des récompenses exclusives. Voici ce qui vous attend pour la semaine 9 (22-29 décembre).
ARC Raiders : Découvrez les Épreuves de la semaine 9 (22-29 décembre) et nos astuces
Chaque lundi, Embark Studios met à jour le système d'Épreuves hebdomadaires dans son shooter coopératif ARC Raiders. Ces défis permettent aux joueurs de relever de nouveaux objectifs, d'améliorer leur score sur les classements mondiaux et de débloquer des récompenses uniques comme des packs, des cosmétiques ou des objets rares.

La semaine 9 des Épreuves est désormais en ligne, et les joueurs ont jusqu'au lundi 22 décembre 2025 pour accomplir les défis avant leur réinitialisation.

Liste des Épreuves de la semaine 9 d'ARC Raiders

Voici les défis à relever cette semaine dans ARC Raiders :
  • Fouiller les épaves de la Première vague
  • Endommager des Bondisseurs
  • Récolter des plantes
  • Fouiller des conteneurs de Raiders gelés
  • Détruire des Tiques
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Nos conseils pour réussir les Épreuves de la semaine 9

Certaines missions sont simples, d'autres demandent plus de préparation. Voici nos astuces pour atteindre les trois étoiles sur chaque défi :

Fouiller les épaves de la Première vague

Il s'agit d'épaves d'ARC qui n'ont pas été tués durant le round. Vous trouverez souvent des épaves d'Artificier ou de guêpes, comme le montre l'image ci-dessous.

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Endommager des Bondisseurs

Il s'agit du défi le difficile de la semaine en soi, étant donné que le Bondisseur n'est pas un ARC facile à attaquer. S'il ne faut que lui infliger des dégâts, il faut le faire en étant en sécurité, où il ne pourra pas vous atteindre. 

Récolter des plantes

Encore un défi facile puisque vous n'aurez qu'à récolter différents types de plantes, comme les champignonsles olives ou encore les citrons et abricots.

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Fouiller des conteneurs de Raiders gelés

Il faudra obligatoirement se rendre sur une carte en Vague de froid, et fouiller des caches de Raiders, tout simplement.

Détruire des Tiques

Finissons avec une nouvelle quête facile, où il faudra tuer des Tiques, qui restent disponibles sur toutes les cartes, et très faciles à tuer.

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Comment fonctionnent les Épreuves dans ARC Raiders ?

Le système des Épreuves est simple : chaque semaine, les joueurs doivent compléter une série de défis à difficulté variable. Chaque défi est noté selon un système d'étoiles :
  • 1 étoile → récompense Inhabituel 
  • 2 étoiles → récompense Rare
  • 3 étoiles → récompense Épique 
Les joueurs peuvent ensuite comparer leurs performances sur un classement communautaire. Plus vous grimpez dans le classement à la fin de la semaine, plus les récompenses sont prestigieuses. Vous obtiendrez également d'autres récompenses en fonction du classement saisonnier qui permet, entre autres, d'obtenir des cosmétiques.

Rappelons qu'il faut évidemment rentrer en vie pour valider les points de l'Épreuve.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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