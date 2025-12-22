ARC Raiders : Découvrez les Épreuves de la semaine 9 (22-29 décembre) et nos astuces

De nouvelles Épreuves sont disponibles dans ARC Raiders, vous demandant d'effectuer quelques tâches spéciales pour gagner des récompenses exclusives. Voici ce qui vous attend pour la semaine 9 (22-29 décembre).
Chaque lundi, Embark Studios
met à jour le système d'Épreuves hebdomadaires
dans son shooter coopératif ARC Raiders
. Ces défis permettent aux joueurs de relever de nouveaux objectifs, d'améliorer leur score sur les classements mondiaux et de débloquer des récompenses uniques comme des packs, des cosmétiques ou des objets rares.
La semaine 9 des Épreuves
est désormais en ligne, et les joueurs ont jusqu'au lundi 22 décembre 2025
pour accomplir les défis avant leur réinitialisation.
Liste des Épreuves de la semaine 9 d'ARC Raiders
Voici les défis à relever cette semaine dans ARC Raiders :
- Fouiller les épaves de la Première vague
- Endommager des Bondisseurs
- Récolter des plantes
- Fouiller des conteneurs de Raiders gelés
- Détruire des Tiques
Nos conseils pour réussir les Épreuves de la semaine 9
Certaines missions sont simples, d'autres demandent plus de préparation. Voici nos astuces pour atteindre les trois étoiles sur chaque défi :
Fouiller les épaves de la Première vague
Il s'agit d'épaves d'ARC qui n'ont pas été tués durant le round. Vous trouverez souvent des épaves d'Artificier ou de guêpes, comme le montre l'image ci-dessous.
Endommager des Bondisseurs
Il s'agit du défi le difficile de la semaine en soi, étant donné que le Bondisseur n'est pas un ARC facile à attaquer. S'il ne faut que lui infliger des dégâts, il faut le faire en étant en sécurité, où il ne pourra pas vous atteindre.
Récolter des plantes
Encore un défi facile puisque vous n'aurez qu'à récolter différents types de plantes, comme les champignons
, les olives
ou encore les citrons et abricots
.
Fouiller des conteneurs de Raiders gelés
Il faudra obligatoirement se rendre sur une carte en Vague de froid, et fouiller des caches de Raiders, tout simplement.
Détruire des Tiques
Finissons avec une nouvelle quête facile, où il faudra tuer des Tiques, qui restent disponibles sur toutes les cartes, et très faciles à tuer.
Comment fonctionnent les Épreuves dans ARC Raiders ?
Le système des Épreuves est simple : chaque semaine, les joueurs doivent compléter une série de défis à difficulté variable. Chaque défi est noté selon un système d'étoiles :
- 1 étoile → récompense Inhabituel
- 2 étoiles → récompense Rare
- 3 étoiles → récompense Épique
Les joueurs peuvent ensuite comparer leurs performances sur un classement communautaire
. Plus vous grimpez dans le classement à la fin de la semaine, plus les récompenses sont prestigieuses. Vous obtiendrez également d'autres récompenses en fonction du classement saisonnier qui permet, entre autres, d'obtenir des cosmétiques.
Rappelons qu'il faut évidemment rentrer en vie pour valider les points de l'Épreuve.
commentaire (0)