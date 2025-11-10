ARC Raiders : Les joueurs revendent des plans d'armes jusqu'à 50 $, un marché parallèle inquiétant

Certains joueurs d'ARC Raiders exploitent désormais un marché noir pour vendre des plans d'armes et objets rares, atteignant parfois des prix supérieurs à celui du jeu lui-même.
L'univers d'ARC Raiders
n'est pas seulement impitoyable sur le champ de bataille. Il semble désormais l'être aussi sur Internet, où des joueurs ont commencé à monétiser les blueprints
, ces plans essentiels à la fabrication d'armes puissantes. Sans système d'échange officiel, une véritable économie parallèle est née et les prix donnent le vertige
.
Un marché noir à plus de 50 $ pour un simple plan
Comme l'a rapporté GamesRadar
, certains joueurs profitent de plateformes tierces pour proposer leurs trouvailles au plus offrant. Sur Gameflip
, un utilisateur met par exemple en vente un « Burletta Blueprint », prétendument un Wolfpack Blueprint, au tarif de 49,99 $, soit une dizaine de dollars de plus que le prix du jeu.
Le principe est simple, l'acheteur rejoint le vendeur en expédition, ce dernier dépose l'objet au sol, et le joueur n'a plus qu'à le récupérer. Pour éviter toute perte, il faut ensuite le placer dans la poche sécurisée, une zone sécurisée permettant de conserver les objets en cas d'échec d'extraction.
Le vendeur précise d'ailleurs dans sa description que « nous n'escortons pas jusqu'au point d'extraction et nous ne sommes pas responsables des objets perdus si vous oubliez de les placer dans votre poche sécurisée avant de mourir.
» Un avertissement révélateur d'un système aussi risqué qu'improbable.
Des bundles à prix d'or pour les plus ambitieux
Les annonces ne se limitent pas à un seul plan. Certains joueurs vendent des packs complets pour environ 35 $, soit une combinaison idéale pour affronter les ARC les plus dangereux, notamment la redoutable Queen.
D'autres offres incluent des plans plus modestes à quelques dollars. Si ces montants peuvent paraître faibles, ils montrent surtout que les joueurs sont prêts à tout pour progresser plus vite, quitte à contourner totalement les règles.
Embark Studios face à une dérive non autorisée
Aucune de ces transactions n'est officiellement reconnue ou approuvée par Embark Studios
. Le studio, déjà occupé à corriger les nombreux problèmes et à préparer ses prochaines mises à jour, n'a pas encore réagi publiquement à la montée de ce commerce parallèle.
Reste à savoir s'il décidera d'y mettre un terme, comme l'ont fait d'autres éditeurs avant lui, ou s'il fermera les yeux sur cette pratique qui, même marginale, pourrait déstabiliser l'économie interne du jeu et son équilibre compétitif. Dans tous les cas, Embark ayant à cœur de vouloir un jeu juste et équilibré, ne devrait pas prendre ce marché parallèle à la légère.
commentaire (0)